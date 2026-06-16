Αλλαγές στο τέλος ταξινόμησης προανήγγειλε μέσω του ραδιοφώνου των παραπολιτικών ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης στάθηκε και στις προβλέψεις για τα plug-in οχήματα, σημειώνοντας ότι «Στο νομοσχέδιο υπάρχει πρόβλεψη για τα plug-in ηλεκτρικά, με σύνδεση με την κοινή λογική».

Παράλληλα ανακοίνωσε ότι «Θα παρατείνουμε για ακόμα 6 μήνες το καθεστώς της κλιμακωτής έκπτωσης 50-75% στα υβριδικά και αυτό αφορά και όσα έχουν αγοραστεί το τελευταίο 6μηνο και δεν έχουν ταξινομηθεί, προκειμένου να μην υπάρξει αιφνιδιασμός. Από 1/1/2027 θα ισχύει έκπτωση 50% για τα plug-in αυτοκίνητα».

Η διάταξη που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση προβλέπει ενιαία απαλλαγή 50% από το τέλος ταξινόμησης για όλα τα υβριδικά αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το ύψος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Με το ισχύον καθεστώς, τα υβριδικά χαμηλών ρύπων με εκπομπές έως 50 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο απαλλάσσονται από το 75% του τέλους, ενώ για τα υπόλοιπα ισχύει απαλλαγή 50%.

Η προτεινόμενη εξίσωση αυξάνει την επιβάρυνση για τα plug-in υβριδικά χαμηλών εκπομπών, καθώς η απαλλαγή περιορίζεται από το 75% στο 50%. Η διαφορά θα περάσει στο ποσό που καταβάλλεται κατά την ταξινόμηση και μπορεί να αυξήσει την τελική τιμή αγοράς, κυρίως στα μοντέλα με υψηλότερη φορολογητέα αξία.