Για το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη και την συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή μίλησε ο Μανόλης Παντελιδάκης.

Ο Μανόλης Παντελιδάκης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», αποκαλύπτοντας ορισμένες άγνωστες πτυχές από τη συνεργασία του με τη Δέσποινα Βανδή, αλλά και το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη που εγκαινιάστηκε την περασμένη Τετάρτη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου στον αέρα της εκπομπής.

Ο σκηνογράφος, ρωτήθηκε αρχικά για το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αποκαλύπτοντας την ιδέα που ήθελε να αποτυπώσει στον κόσμο μέσα από την διαμόρφωσή του:

«Θέλαμε να αιχμαλωτίσουμε το τελευταίο βλέμμα της Αλίκης στον καθρέπτη πριν βγει στη σκηνή. Τις τελευταίες κινήσεις της, την πούδρα της, το κραγιόν, το τελευταίο χτένισμα και έβγαινε στο κοινό. Από εκεί και έπειτα έπαυε να είναι η Αλίκη και ήταν η Βουγιουκλάκη, η σταρ. Ήθελα ο κόσμος να βλέπει αυτό το καμαρίνι, να νιώθει αμέσως τον αέρα της σταρ».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ρωτήθηκε για ορισμένα αναγνωρίσιμα πρόσωπα και καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, ανάμεσά τους και η Δέσποινα Βανδή.

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Ανατρέχοντας στο παρελθόν θυμήθηκε το πώς είχε προκύψει η συνεργασία του με την ερμηνεύτρια: «Δεν ήταν κρυφή, ήταν η πρώτη συνεργασία. Τότε η Άννα Βίσση θα έμενε στο Λονδίνο και αποφασίζει να γυρίσει. Ο παραγωγός της Δέσποινας Βανδή, την οποία δεν είχα δει ποτέ ως τότε, μου ζήτησε να κάνουμε αυτή τη συνεργασία. Αφού η Άννα θα βρισκόταν στο Λονδίνο και θα έμενε εκεί, είπα ναι. Η Άννα όμως αποφασίζει να γυρίσει και είπα ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Η Δέσποινα Βανδή βεβαίως, είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και ταλαντούχος καλλιτέχνης και μου είπε: ‘εμένα δεν με πειράζει να το κάνεις κρυφά, χωρίς να το υπογράψεις. Θέλω να το κάνεις και ας μην το υπογράψεις’. Και δέχτηκα. Γιατί ένας άνθρωπος που σε τιμά ζητώντας τη δουλειά σου, είναι κάτι που θέλεις να δώσεις σε αυτόν».

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