Η ηθοποιός αναφέρθηκε στην πρόσφατη απώλεια του πατέρα της, αποκαλύπτοντας ότι την ημέρα της κηδείας του επέλεξε να παίξει στο θέατρο.

Για την απώλεια του πατέρα της και στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να την αντιμετωπίσει μίλησε η Λένα Παπαληγούρα το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου που βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno».

Η ηθοποιός που έχασε τον πατέρα της τον περασμένο Φεβρουάριο, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της, αποκαλύπτοντας μάλιστα τον λόγο για τον οποίο επέλεξε να παίξει στο θέατρο την ημέρα της κηδείας.

Όπως εξήγησε το επάγγελμα που έχει ακολουθήσει λειτουργεί ως «εκτόνωση» για εκείνη, γεγονός που τη βοήθησε να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις που βίωνε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο θίασο και στην υποστήριξη που έλαβε τόσο από τους συναδέλφους της, όσο και από το κοινό.

Ο λόγος που επέλεξε να παίξει στο θέατρο μετά την απώλεια του πατέρα της

«Φέτος, χάρηκα που είχα δύο παραστάσεις, με βοήθησαν πολύ γιατί ήταν μία όντως δύσκολη χρονιά για εμένα. Η δουλειά μας, είμαστε πολύ τυχεροί, γιατί είναι και λίγο εκτόνωση, είναι με έναν τρόπο ψυχοθεραπεία, είναι και παρηγοριά, είναι πολλά πράγματα», είπε αρχικά η ηθοποιός και συνέχεια αποκάλυψε ότι δεν θέλησε να πάρει άδεια παρ’ όλες τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετώπισε.

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«Όχι, δεν πήρα άδεια, ούτε τη μέρα της κηδείας. Πήγα. Δεν ξέρω αν είχα την επιλογή να μην πάω, δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι θα την είχα την επιλογή. Ήταν ένας θίασος που με στήριξε πάρα πολύ και η ομάδα και η παραγωγή. Ήταν πολύ μαζί μου όλοι και επίσης ήταν κάτι που το περιμέναμε, οπότε υπήρξαν μέρες που ήταν χειρότερες από της κηδείας», εξήγησε.

Κλείνοντας μάλιστα, θέλησε να μοιραστεί ένα ιδιαίτερο και συγκινητικό περιστατικό που βίωσε, καθώς το κοινό καλούσε στο θέατρο για να της συλλυπηθεί: «Ήταν πιο δύσκολες οι προηγούμενες ημέρες, απ’ ότι η ίδια ημέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό, ο κόσμος έπαιρνε τηλέφωνο στο θέατρο και μου έλεγε συλλυπητήρια. Απίστευτο; Γι’ αυτό σου λέω, εγώ πιστεύω στους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό, δε με ήξερε ο κόσμος… Φοβερό».

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