Η αφιέρωση της Φίνος Φιλμ στον ηθοποιό με ένα από τα υψηλότερα ρεκόρ συμμετοχών σε θεατρικές και κινηματογραφικές παραγωγές.

Έντεκα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Δευτέρα 20 Ιουλίου, από την ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Γιώργος Βελέντζας, και η Φίνος Φιλμ τον τιμά με ένα βίντεο αφιέρωμα.

Ο ηθοποιός γεννήθηκε το 1927 και έκανε το ντεμπούτο του το 1948 μέσα από ταινίες και τη συμμετοχή τους σε θεατρικές παραστάσεις.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από τους ρόλους του στρατιωτικού ή του αστυνομικού που κλίθηκε να ενσαρκώσει, ενώ σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Φίνος Φιλμ συμμετείχε σε περισσότερες από 200 ταινίες και 500 θεατρικά έργα.

Το 1993, βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, αποσπώντας το βραβείο του Β’ Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ζωή Χαρισάμενη».

Σήμερα, με αφορμή τα έντεκα χρόνια από το θάνατό του, η εταιρεία παραγωγής τον τιμά μέσα από ένα βίντεο αφιέρωμα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται μερικοί από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους του.

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«Με ένα από τα πιο υψηλά ρεκόρ συμμετοχών σε θέατρο και κινηματογράφο, ο Γιώργος Βελέντζας μπορεί να μην ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής αλλά δεν περνούσε ποτέ απαρατήρητος μέσα από τις ουσιαστικές ερμηνείες του στις περίπου 200 ταινίες και 500 θεατρικά έργα που συμμετείχε. Είχε μάλιστα διακριθεί το 1993 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με το βραβείο Β’ Ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Ζωή Χαρισάμενη» του Πατρίς Βιβάνκο.

Με την Φίνος Φιλμ συνεργάστηκε σε 10 ταινίες και σήμερα – 11 χρόνια από το θάνατο του – τον θυμόμαστε μέσα από στιγμές στην FF.

«Θα ήθελα να πω στους νέους να μην βιάζονται. Θα έρθει η στιγμή για τον καθένα που θα βρει τον δρόμο του. Αρκεί να έχουν ευγένεια και υπομονή» - Γιώργος Βελέντζας».

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