Η Φίνος Φιλμ τιμά τη μνήμη της Μαίρης Χρονοπούλου μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο αφιέρωμα.

Σαν σήμερα, το 1933, γεννήθηκε η Μαίρη Χρονοπούλου, μία από τις σημαντικότερες και πιο πολυδιάστατες προσωπικότητες του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου.

Πολύ γρήγορα, το όνομά της συνδέθηκε με την Φίνος Φιλμ, καθώς συμμετείχε σε πολλές μεγάλες παραγωγές της, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στη συνείδηση και τις μνήμες των ανθρώπων.

Η Μαίρη Χρονοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα και αρχικά σπούδασε χορό, ωστόσο, λίγο αργότερα στράφηκε προς στην υποκριτική, με τις πρώτες τις εμφανίσεις στον ελληνικό κινηματογράφο να πραγματοποιούνται κατά τη δεκαετία του 1950.

Μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες στις οποίες συμμετείχε ήταν: «Κοινωνία, ώρα μηδέν», «Η αρχόντισσα και ο αλήτης», «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια» και άλλες παραγωγές της εποχής.

Στις 6 Οκτωβρίου του 2023 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, ωστόσο, μέχρι και σήμερα παραμένει μία από τις πιο γνωστές φιγούρες του ελληνικού κινηματογράφου.

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Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ – Το αφιέρωμα στη Μαίρη Χρονοπούλου

Η εταιρεία παραγωγής, θέλησε να τιμήσει τη μνήμη της ηθοποιού δημοσιεύοντας ένα σύντομο βίντεο στα social media.

Σε αυτό περιλαμβάνονται σκηνές από τις συμμετοχές της Χρονοπούλου σε μερικές από τις πιο γνωστές παραγωγές και η Φίνος Φιλμ κάνει λόγο για μία ηθοποιό που εκδήλωσε το ταλέντο της σε κάθε φάσμα της υποκριτικής:

«Από τα πιο λαμπερά μιούζικαλ μέχρι τα πιο σκοτεινά δράματα, η Μαίρη Χρονοπούλου υποδύθηκε περίτεχνα ρόλους εντελώς διαφορετικούς, τολμηρούς και διαχρονικούς.

Με ασύγκριτη αυτοπεποίθηση και μαγκιά, δεν περιορίστηκε σε ένα είδος αλλά ξεδίπλωσε όλες τις αποχρώσεις της υποκριτικής της με ωριμότητα και φινέτσα. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1933 και την θυμόμαστε μέσα από στιγμές της στην Φίνος Φιλμ».

{https://www.instagram.com/p/Da2Dm16jX74/?hl=el}