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Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 17:30.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (16/07) στην περιοχή Άσπρος στο Κιλκίς, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά καίει σε ξερά χόρτα και καλάμια. Για την κατάσβεση επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Υποστήριξη στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Παιονίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο 520ο χιλιόμετρο της ΠΑΘΕ, με την Τροχαία να προχωράει σε ολιγόλεπτη διακοπή της κυκλοφορίας λόγω των καπνών. Τόσο το ρεύμα προς Ευζώνους όσο και εκείνο προς Θεσσαλονίκη έχουν ανοίξει.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της ΔΑΕΕ για τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.