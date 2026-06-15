Σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου, η μέρα είναι αφιερωμένη στη Γονιμότητα και η Φίνος Φιλμ την τιμά με ένα σύντομο απόσπασμα από τις κλασικές ελληνικές ταινίες.
Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στην ενημέρωση για την γονιμότητα και την υπογονιμότητα αλλά και την ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα.
Έτσι, η εταιρεία παραγωγής δημιούργησε ένα «κολλάζ» με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές του ελληνικού κινηματογράφου που αναφέρονται στην οικογένεια.
Η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Κώστας Βουτσάς και ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος είναι μόλις μερικοί από τους ηθοποιούς που εμφανίζονται.
Στη λεζάντα του σχετικού αποσπάσματος η Φίνος Φιλμ αναφέρει: «Οι οικογένειες της Φίνος Φιλμ ήταν συνήθως δυναμικές, υπερβολικές, ενωμένες και.. πολύτεκνες!
Σήμερα, με λίγο χιούμορ, κλείνουμε το μάτι σε κάτι σημαντικό: το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά πραγματικότητα.
Ευχή μας να μη μείνουν οι μεγάλες ελληνικές οικογένειες μόνο στις ταινίες!».
{https://www.instagram.com/p/DZmV2oUjIj4/?hl=el}