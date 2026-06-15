Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε ο γάμος της Δανάης Μπάρκα και του Φάνη Μπότση.

Σε μία ιδιαίτερη και συγκινητική τελετή η Δανάη Μπάρκα παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Φάνη Μπότση το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην Μεσσηνία και το μυστήριο έλαβε χώρα σε ένα απομονωμένο ξωκλήσι της περιοχής ενώ ακολούθησε γλέντι με μουσική και χορό.

Στιγμιότυπα από την ημέρα έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο Άρης Καβατζίκης μοιράστηκε τη δική του εμπειρία όντας καλεσμένος.

Μιλώντας από τη θέση του στην εκπομπή «Buongiorno», εξήγησε ότι η τελετή είχε έντονα το χειροποίητο στοιχείο με τις μπομπονιέρες να είναι δημιουργία της Δανάης Μπάρκα, ενώ η ίδια φρόντισε όχι μόνο να πατήσει τον γαμπρό, αλλά και να τον… κλωτσήσει κατά τη διάρκεια του Ησαΐα.

«Το ωραίο είναι ότι δεν τον πάτησε απλά μία φορά. Τον πάτησε: ένα πόδι, δεύτερο πόδι και κλωτσιά από πίσω…», ανέφερε με χιούμορ ο παρουσιαστής.

Σε άλλο σημείο μάλιστα, ο Άρης Καβατζίκης αποκάλυψε ότι η μητέρα της νύφης, Βίκυ Σταυροπούλου, φάνηκε ιδιαίτερα συγκινημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής. Όπως ανέφερε χαρακτηρίστηκα «πήρε Όσκαρ».

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«Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης έκλαιγε, αλλά αυτή που έκλαιγε πάρα πολύ και πήρε το Όσκαρ για το κλάμα ήταν η Βίκυ Σταυροπούλου. Η Βίκυ παιδιά, σε όλη τη διάρκεια της τελετής έκλαψε πολύ και το θέμα είναι ότι παραδίδουν την Δανάη Μπάρκα όλοι μαζί».

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Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα έγιναν γνωστά διαψεύστηκαν και τα δημοσιεύματα που ήρθαν στο φως και ισχυρίζονταν ότι η Δανάη Μπάρκα είχε προσλάβει εταιρεία σεκιούριτι για να διαφυλάξει την ιδιωτικότητα του γάμου της.

Η Δανάη Μπάρκα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μία από τις φωτογραφίες του γάμου της, αναφέροντας στη λεζάντα: «Η πιο όμορφη υπόσχεση. Τα μηνύματα είναι αμέτρητα. Σας ευχαριστώ & σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.

Σας ανταποδίδω κάθε όμορφη σκέψη !

Υ.Γ 1: θα αναλύσω τα πάντα φυσικά απλά να βρω λίγο χρόνο.

Υ.Γ 2: η ζωή όταν μοιράζεσαι στιγμές είναι τόσο ομορφότερη».

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