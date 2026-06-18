Ο Gio Kay ξεκαθάρισε ότι δεν αστειεύεται λέγοντας ότι θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» παραχώρησε το βράδυ της Τετάρτης 17 Ιουνίου ο Gio Kay και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε στον αέρα το πρωί της Πέμπτης.

Ο Ελληνοαμερικάνος μουσικός παραγωγός, ξεκαθάρισε ότι δεν αστειευόταν όταν ανέφερε ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με την πολιτική και συγκεκριμένα να γίνει ευρωβουλευτής.

Όπως μάλιστα εξήγησε, πλέον δε μπορεί να πάρει πίσω την απόφασή του, καθώς υπάρχει κόσμος που τον στηρίζει. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Μετά Ευρωβουλευτής! Ούτε εσύ με πίστεψες, όντως; Δεν πάω πίσω τώρα. Δεν μπορώ να πάω πίσω, έχω μαζέψει τον κόσμο τώρα και πρέπει να γίνουν έτσι τα πράγματα».

«Έχω πολύ κοινό, πολλή επιρροή. Αυτοί τα βλέπουν αυτά, όλοι καταλαβαίνουν στο τέλος της ημέρας ποιοι είναι ποιοι», πρόσθεσε.

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Κλείνοντας, αναφέρθηκε στην ένταση που είχε δημιουργηθεί στο J2US με τον Σταμάτη Φασουλή, αποκαλύπτοντας ότι δεν θα ήθελε να τον ξανά δει:

«Το ίδιο που είχε γίνει με τον κ. Φασουλή. Στο τέλος της σεζόν όλοι κατάλαβαν τι άνθρωπος είναι. Όταν τα έλεγα εγώ στην αρχή… Ποτέ στη ζωή μου, δεν θέλω να μιλήσω, δεν θέλω ούτε να τον δω».