Σε ένα αρκετά θερμό επεισόδιο του ελληνικού μουσικού σόου «Just the 2 of Us», ο διαγωνιζόμενος Gio Kay βρέθηκε σε έντονη αντιπαράθεση με τον κριτή Σταμάτη Φασουλή, μετά την κριτική που δόθηκε στην εμφάνισή του το βράδυ του Σαββάτου, 21 Μαρτίου.
Ο Gio Kay ανέβηκε στη σκηνή με την coach του, Αγγελική Ηλιάδη, για να ερμηνεύσει το τραγούδι «Πανσέληνος». Όταν ήρθε η ώρα για τα σχόλια της κριτικής επιτροπής, ο Σταμάτης Φασουλής άσκησε αρνητική κριτική στην ερμηνεία του, λέγοντας ότι η απόδοση δεν ήταν ουσιαστικό ραπ, αλλά «ραπάρισμα».
Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Gio Kay, ο οποίος απάντησε με έντονο ύφος και χωρίς να κρύψει την ενόχλησή του:
«Δεν μπορείς να μου πεις εμένα τι είναι ραπ, γιατί ασχολούμαι με αυτό χρόνια. Εγώ έρχομαι εδώ και κάθε εβδομάδα ξενερώνω με τη φάση σου. Μου δίνεις πολύ κακή ενέργεια.»
Ο κριτής προσπάθησε να απαντήσει με ήρεμο τόνο, λέγοντας ότι δεν έχει ούτε καλοσύνη ούτε μίσος, αλλά απλώς προσπαθεί να είναι αντικειμενικός στη βαθμολογία του.
Μάλιστα, πρόσθεσε ότι αν ο Gio Kay δεν θέλει να ακούσει την κριτική του πάνω στο τραγούδι του, μπορεί να απέχει από την κριτική σε αυτό, ώστε να μην τον «ξενερώνει».
Η τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή, επίσης μέλος της κριτικής επιτροπής, πήρε τον λόγο και στηρίχθηκε στα σχόλια του Φασουλή. Τόνισε ότι η προσέγγιση του Gio Kay ήταν άσεβη, υπενθυμίζοντας ότι όλοι στο πάνελ είναι καλλιτέχνες με εμπειρία και ότι η σκηνική παρουσία και ο σεβασμός προς την κριτική είναι σημαντικοί παράγοντες σε ένα τέτοιο σόου.
