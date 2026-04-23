Νέα ραδιοφωνική – τηλεοπτική κόντρα ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Μία νέα ραδιοφωνική – τηλεοπτική κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ του Γρηγόρη Αρναούτογλου και του Δημήτρη Ουγγαρέζου, όταν ο πρώτος άφησε αιχμές σε σχέση με τα χαμηλά νούμερα ακροαματικότητας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που προβλήθηκε χθες, Τετάρτη 22 Απριλίου, στον αέρα της εκπομπής «Το πρωινό», ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, φαίνεται να προσπαθεί να αντιληφθεί το λόγο που τα νούμερα ακροαματικότητας της εκπομπής του είναι πιο χαμηλά, ενώ σε απάντησή του ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μίλησε με έντονο ύφος, αποκαλώντας τον on – air «καημένο» και «απεγνωσμένο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhzi8hv5y8wx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από την δική του πλευρά, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τοποθετήθηκε επί του θέματος, κάνοντας σχόλια τόσο μέσω των social media, όσο και μέσω της δικής του πρωινής, ραδιοφωνικής εκπομπής.

Οι τελευταίες εξελίξεις, θέλουν την κόντρα των δύο ανδρών να έχει λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, ενώ το πρωί της Πέμπτης 23 Απριλίου, ο Γιώργος Λιάγκας, έκανε σαφές ότι πρόκειται για μία άκρως προσωπική τριβή, που δεν αφορά την τηλεοπτική ή ραδιοφωνική παρουσία του καθ’ ενός, λέγοντας μεταξύ άλλων:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η κόντρα είναι απολύτως προσωπική, δεν είναι τηλεοπτική. Είναι κόντρα δύο μεγάλων τηλεοπτικών προσώπων, και εμένα είναι δυσάρεστη αυτή η κόντρα. Στο μόνο που συμφωνώ με τον Δημήτρη είναι ότι έχει και η ζωή γυρίσματα. Είναι βαρετό να είσαι μονίμως πρώτος. Ο Δημήτρης δεν άφησε αιχμές, έκανε πλάκα. Έδωσε και ωραίο τίτλο «πάμε να μάθουμε από τον πρώτο», μία ειρωνεία. Ο Αρναούτογλου του είπε ότι δεν πάει καλά και τον είπε και καημένο».

Και σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Ο Αρναούτογλου του είπε ότι δεν πάει καλά και τον είπε και καημένο. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δεν είναι καημένος, έχει μεγάλη πορεία, να είμαστε αντικειμενικοί. Αν θες να υποτιμήσεις τον άλλον και να του ρίξεις την μαχαιριά… Μήπως υπάρχει κάτι άλλο που δεν ξέρουμε, κάποιο απωθημένο που δεν γνωρίζουμε και τώρα βγήκε αυτό το απωθημένο; Όταν το διαμέτρημα, το αποτύπωμα στα media του Δημήτρη και του Γρηγόρη δεν είναι ίδιο, γενικά, δεν λέω ποιος είναι καλύτερος, το βάρος του Γρηγόρη είναι μεγαλύτερο από του Δημήτρη».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di0fqj628iu1?integrationId=40599y14juihe6ly}