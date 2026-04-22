Ο Λάκης Γαβαλάς παραχώρησε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο περιοδικό OK και μιλώντας μεταξύ άλλων για τη σχέση του με την Άννα Βίσση μετά τον θόρυβο που προκάλεσε η κριτική του για την εμφάνισή της στο Καλλιμάρμαρο.

Ο γνωστός σχεδιαστής ξεκαθάρισε πως ουδέποτε αμφισβήτησε το ταλέντο ή τη δυναμική της τραγουδίστριας ως σταρ. Ωστόσο, στάθηκε στη σημασία της περίστασης, τονίζοντας ότι η ενδυματολογική επιλογή πρέπει να προσαρμόζεται στο ύφος της κάθε εμφάνισης. Όπως ανέφερε, άλλο είναι ένα λαϊκό πρόγραμμα και άλλο μια συνεργασία με συμφωνική ορχήστρα σε έναν τόσο εμβληματικό χώρο, επισημαίνοντας πως ακόμη και κορυφαίοι οίκοι μόδας δεν εγγυώνται πάντα το κατάλληλο αποτέλεσμα.

Αναφερόμενος στη μεταξύ τους σχέση σήμερα, παραδέχτηκε πως παραδοσιακά την στηρίζει και παρακολουθεί τις εμφανίσεις της, όμως τα πρόσφατα γεγονότα τον έχουν κάνει πιο επιφυλακτικό. Όπως εξήγησε, η ένταση που δημιουργήθηκε γύρω από την κριτική του, αλλά και προσωπικό μήνυμα που έλαβε από την ίδια, τον οδήγησαν στο να κρατήσει αποστάσεις, προκειμένου να μην προκαλεί αρνητικό κλίμα.

Παρά τα παραπάνω, αναγνώρισε ότι η Άννα Βίσση βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δυνατή περίοδο της καριέρας της. Σχολίασε όμως πως οι συνεχείς αλλαγές σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο, παρότι αποτελούν δικαίωμά της, ενδέχεται να δημιουργούν την αίσθηση μιας απομάκρυνσης από την ταυτότητα που την καθιέρωσε. Όπως κατέληξε, παραμένει μια μοναδική καλλιτεχνική προσωπικότητα που εξακολουθεί να απασχολεί και να προκαλεί το ενδιαφέρον του κοινού.

