«Δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα, η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη», ανέφερε η Θεώνη Κουφονικολάκου. Στήριξη από την Έλενα Ακρίτα.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου θα ασκήσει όλα της τα δικαιώματα, απευθυνόμενη στις αρμόδιες Αρχές και προχωρώντας στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες κατά του γνωστού τρολ Πεν Νταλαούρα.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο να απαντήσει στα όσα υποστήριξε το εν λόγω τρολ, που υποστηρίζει τον Στέφανο Κασσελάκη, στο Χ, τονίζοντας ότι εργαζόταν σε θέση ευθύνης της Attica Bank κατά την περίοδο που εγκρίθηκαν τα δάνεια προς τον κατασκευαστικό όμιλο του Χρήστου Καλογρίτσα.

«Είναι προφανές ότι η ίδρυση της συμπαράταξης και κυρίως το εκτόπισμά που έχει έχουν προκαλέσει ένα πανικό ο οποίος με τη σειρά του οδηγεί και σε τέτοιες ανήθικες πρακτικές που δείχνουν ότι ξεβολεύονται με την παρουσία μας και νομίζουν ότι θα φοβηθούμε και ότι θα αναστατωθούμε. Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσουμε, δεν θα χάσουμε ούτε λεπτό το στόχο από τα μάτια μας όσο θόρυβο και να κάνουν», ανέφερε αρχικά η Θεώνη Κουφονικολάκου στα Παραπολιτικά 90,1 και πρόσθεσε: «Σε ό,τι με αφορά πολλά έχω ακούσει μέχρι τώρα αλλά πρόσφατα ψευδώνυμο τρολ του διαδικτύου έσπευσε να γράψει ότι ήμουν στέλεχος σε τράπεζα σε θέση ευθύνης όταν εγκρίθηκαν δάνεια προς γνωστό επιχειρηματία. Δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα και για καμία τράπεζα, η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Αποφάσισα να ασκήσω όλα τα δικαιώματά μου, θα απευθυνθώ στις αρμόδιες αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες».

Στήριξη Κουφονικολάκου από Ακρίτα

Μετά την επίθεση που δέχθηκε η Θεώνη Κουφονικολάκου, η Έλενα Ακρίτα έσπευσε να εκφράσει τη στήριξή της, χαρακτηρίζοντας το τρολ ως «ποντικοκούραδο του Κασσελάκη».

«Τόλμησε να πιασει τη Θεώνη Κουφονικολακου στο στόμα του το νταλαουρα aka ποντικοκούραδο του Κασσελακη. Να πει ότι δήθεν η Θεώνη εργαζόταν στην Attica Bank και έγινε και μια λαμογιά εκεί ξερωγώ.

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Έλα όμως που δεν δούλεψε ποτέ εκεί. Ποτέ όμως.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου είναι διακεκριμένη νομικός, Συνήγορος του Παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού.

Έχει ένα βαρύ βιογραφικό και μια μακρά πορεία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής πολιτικής.

Αυτή είναι η Θεώνη και δεν μπορείτε να τη βρωμισετε να χτυπιέστε κάτω», ανέφερε η Έλενα Ακρίτα χθες.

{https://www.facebook.com/elenaakrita/posts/pfbid021WB7sHwZmpv6u5e1BQKFrcoDcQHm7CtTVmaX6huKrjV6WRDXkSy8zjUg7PgzPVxzl}

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επανήλθε σήμερα με νέα σχετική ανάρτηση, στην οποία ανέφερε:

«Γράφεις κάτι για να αποκαταστήσεις μια αδικία όπως στην περίπτωση της Θεωνης Κουφονικολακου. Ισχυρίζονται τα τρολ ότι έκανε μια κομπίνα στην Αττικα Μπανκ όπου δήθεν εργαζόταν. Λες το αυτονοητο, ότι πολύ απλά δεν εργάστηκε ούτε στην Αττικα ούτε σε καμία άλλη τράπεζα.

Το γράφεις.

Οι περισσότεροι καταλαβαίνουν.

Οι λιγότεροι - που όσο εκφυλίζεται η κοινωνία τόσο περισσότεροι γίνονται - ψάχνουν να βρουν τι ιδιοτελές κίνητρο έχεις για να υπερασπιστείς έναν ανθρωπο που συκοφαντήθηκε βάναυσα. Σε τι αποσκοπείς; Θέλεις να πας στον Τσίπρα, θέλεις καρέκλα, θέλεις προνόμια;

Λοιπόν. Ούτε στον Τσίπρα θέλω να πάω, όσο για καρέκλες και προνόμια τα είχα κι από χτες στη ζωή και στην σταδιοδρομία μου.

Απλα είμαστε κι εμείς που υπερασπιζόμαστε το δίκιο. Που λιώνουμε με το παπούτσι μας συκοφάντες και λασπολόγους.

Κι έτσι θα συνεχίσουμε.

Γιατί μπορεί να μην είμαστε η πλειοψηφία.

Αλλά είμαστε πολλοί.

Και θα γίνουμε περισσότεροι.

Ειναι ο Μαγκρίτ, ηλίθιε».

{https://www.facebook.com/elenaakrita/posts/pfbid0SX2pTirYkgY2DwAnXz8jzPvCc5B3441UAXKCU1Hk2XnxY4kv29rwHrgSdLT7dpUol}

Μ. Καλ.