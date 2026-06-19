Η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της προαιρετικής επικουρικής ασφάλισης τόσο στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ όσο και στο ΤΕΚΑ.

Νέα δυνατότητα προαιρετικής ένταξης στην επικουρική ασφάλιση αποκτούν εργαζόμενοι του Δημοσίου και φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που μέχρι σήμερα δεν καλύπτονταν από αντίστοιχο ασφαλιστικό καθεστώς.

Η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της προαιρετικής επικουρικής ασφάλισης τόσο στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ όσο και στο ΤΕΚΑ.

Σύμφωνα με τη διάταξη, δικαίωμα υπαγωγής αποκτούν εργαζόμενοι φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι δεν διαθέτουν σήμερα επικουρική ασφαλιστική κάλυψη. Η υπαγωγή θα γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου.

Ποιο ταμείο αφορά κάθε ασφαλισμένο

Η υπαγωγή καθορίζεται από το έτος γέννησης του εργαζομένου.

Όσοι έχουν γεννηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 1986 μπορούν να επιλέξουν την προαιρετική ασφάλιση στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ.

Για όσους έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 1987 και μετά προβλέπεται υπαγωγή στο ΤΕΚΑ, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης.

Παραμένει επίσης σε ισχύ η δυνατότητα προαιρετικής επικουρικής ασφάλισης για κατηγορίες ασφαλισμένων που ήδη προβλέπονται από τη νομοθεσία, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ και πρόσωπα που εξαιρούνται από την υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση.

Τι προβλέπεται για τους άνω των 47 ετών

Ξεχωριστή πρόβλεψη περιλαμβάνεται για όσους υποβάλουν αίτηση μετά τη συμπλήρωση του 47ου έτους της ηλικίας τους.

Η διάταξη δίνει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ ΕΦΚΑ και ΤΕΚΑ ανεξάρτητα από το έτος γέννησης, υπό την προϋπόθεση ότι η αίτηση θα υποβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αφορά εργαζόμενους που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να αξιοποιήσουν αντίστοιχη δυνατότητα λόγω των υφιστάμενων ηλικιακών περιορισμών.

Τι σημαίνει η ένταξη

Η υπαγωγή στην επικουρική ασφάλιση συνεπάγεται την καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών και τη δημιουργία δικαιώματος επικουρικής σύνταξης σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για κάθε φορέα.

Για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ εφαρμόζεται το ισχύον καθεστώς επικουρικής ασφάλισης, ενώ για όσους ενταχθούν στο ΤΕΚΑ οι εισφορές καταγράφονται σε ατομικό λογαριασμό και συνδέονται με το κεφαλαιοποιητικό μοντέλο λειτουργίας του ταμείου.

Παραδείγματα

- Υπάλληλος δημοτικού νομικού προσώπου, γεννημένος το 1982, που δεν διαθέτει επικουρική ασφάλιση.

Με βάση τη νέα ρύθμιση μπορεί να υποβάλει αίτηση για προαιρετική ένταξη στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του ΕΦΚΑ.

- Εργαζόμενη σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, γεννημένη το 1992, χωρίς επικουρική κάλυψη.

Εφόσον επιλέξει να ενταχθεί στην επικουρική ασφάλιση, θα ασφαλιστεί στο ΤΕΚΑ.

- Υπάλληλος δημόσιου οργανισμού, γεννημένος το 1975, ηλικίας 51 ετών, χωρίς επικουρική ασφάλιση. Εάν υποβάλει αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, θα μπορεί να επιλέξει είτε τον ΕΦΚΑ είτε το ΤΕΚΑ, ανεξάρτητα από το έτος γέννησής του.

- Νοσηλευτής του ΕΣΥ που ήδη διαθέτει επικουρική ασφάλιση μέσω του υφιστάμενου καθεστώτος. Η νέα διάταξη δεν μεταβάλλει το ασφαλιστικό του καθεστώς.

- Υπάλληλος υπουργείου που προσλήφθηκε πρόσφατα και ήδη υπάγεται υποχρεωτικά σε καθεστώς επικουρικής ασφάλισης.

Δεν επηρεάζεται από τη ρύθμιση, καθώς αφορά όσους σήμερα βρίσκονται εκτός επικουρικής κάλυψης.