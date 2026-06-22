Τι ερωτήσεις θα κάνει ο υπουργός Υγείας στον πρόεδρο...

Ο Στέφανος Κασσελάκη, εκτός από πολιτικός αρχηγός ενός εξωκοινοβουλευτικού κόμματος, έχει ξεκινήσει και τις δικές του διαδικτυακές εκπομπές. Από το στόμα του Άδωνη Γεωργιάδη, μάθαμε ότι θα είναι ο καλεσμένος του προέδρου των «Δημοκρατών» στην εκπομπή της προσεχούς Δευτέρας. Και μπορεί να υποτίθεται ότι η πρόσκληση αφορά τα θέματα της δημόσιας Υγείας, όμως ο Άδωνης δεν έκρυψε το τι προτίθεται να συζητήσει.

Και αυτό δεν είναι άλλο, παρά ο Αλέξης Τσίπρας. «Εκεί έχω σκοπό να του κάνω κι εγώ ερωτήσεις. Για το μπουζουξίδικο, για το αν κατάλαβε ότι ο Τσίπρας του την έχει στημένη να τον φάει απ’ την αρχή, όλα αυτά τα οποία έλεγε για τα μαύρα λεφτά στο ΣΥΡΙΖΑ…», είπε στην ΕΡΤ ο υπουργός Υγείας.

Όπως καταλάβατε, η δήθεν αυτή «εναλλακτική» συνάντηση, κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Κοινός στόχος του «οικοδεσπότη» Κασσελάκη και του «καλεσμένου» Γεωργιάδη, θα είναι ο κ.Τσίπρας. Για να ξέρουμε ποιος είναι τι και ποιος είναι με ποιον. Και με ποιον ήταν εξ αρχής…

Α.Γ.