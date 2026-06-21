Η ανανέωση της παροχής είναι υποχρεωτική για όσους συμπληρώνουν έξι μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της προηγούμενης αίτησής τους.

Σε διαδικασία ανανέωσης του Επιδόματος Στέγασης του ΟΠΕΚΑ θα πρέπει να προχωρήσουν μέσα στον Ιούλιο χιλιάδες δικαιούχοι που λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη μέρους του ενοικίου της κύριας κατοικίας τους. Το συγκεκριμένο προνοιακό πρόγραμμα αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα στήριξης των ενοικιαστών, καθώς απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που μισθώνουν την κατοικία στην οποία διαμένουν.

Η ανανέωση της παροχής είναι υποχρεωτική για όσους συμπληρώνουν έξι μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της προηγούμενης αίτησής τους. Ειδικότερα, οι δικαιούχοι που εγκρίθηκαν τον Ιανουάριο θα πρέπει να καταθέσουν νέα αίτηση μέσα στον Ιούλιο, προκειμένου να συνεχιστεί η καταβολή του επιδόματος χωρίς διακοπή. Η παράταση της ισχύος του επιδόματος δεν πραγματοποιείται πλέον αυτόματα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την επανυποβολή της αίτησης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι οφείλουν να προχωρήσουν σε τροποποιητική αίτηση σε περίπτωση που έχουν προκύψει αλλαγές στα στοιχεία που είχαν δηλωθεί κατά την αρχική υποβολή. Τέτοιες μεταβολές μπορεί να αφορούν τη σύνθεση του νοικοκυριού, όπως η προσθήκη ή αποχώρηση μέλους, την υπογραφή νέου ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου λόγω μετακόμισης ή ανανέωσης της μίσθωσης, καθώς και αλλαγές στον τραπεζικό λογαριασμό ή στην οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση του δικαιούχου.

Η διαδικασία ανανέωσης περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα. Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγξουν τον χρόνο λήξης της υφιστάμενης έγκρισης και να υποβάλουν νέα αίτηση κατά τον τελευταίο μήνα ισχύος της. Στη συνέχεια, απαιτείται η επιβεβαίωση ότι το μισθωτήριο συμβόλαιο βρίσκεται σε ισχύ και καλύπτει το επόμενο χρονικό διάστημα. Εφόσον όλα τα στοιχεία είναι ενημερωμένα, υποβάλλεται η νέα αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ακολουθεί επανέλεγχος των προϋποθέσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ύψος επιδότησης ενοικίου

Το ύψος της ενίσχυσης ξεκινά από τα 70 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Για κάθε επιπλέον μέλος προβλέπεται προσαύξηση 35 ευρώ μηνιαίως. Στις μονογονεϊκές οικογένειες η προσαύξηση για το πρώτο ανήλικο παιδί ανέρχεται σε 70 ευρώ τον μήνα, ενώ το ίδιο ποσό προβλέπεται και για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

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Η χορήγηση του επιδόματος βασίζεται σε συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Όσον αφορά το εισόδημα, το ανώτατο όριο για μονοπρόσωπο νοικοκυριό ανέρχεται στις 7.000 ευρώ ετησίως και αυξάνεται κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες προβλέπεται πρόσθετη προσαύξηση 7.000 ευρώ για το πρώτο ανήλικο παιδί, ενώ αντίστοιχη προσαύξηση ισχύει και για τα απροστάτευτα τέκνα. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ετήσιο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Στο εισοδηματικό όριο δεν συνυπολογίζονται το Επίδομα Παιδιού, τα μη ανταποδοτικά αναπηρικά επιδόματα και το επίδομα αναδοχής. Αντίθετα, λαμβάνονται υπόψη όλα τα πραγματικά ή τεκμαρτά εισοδήματα που προκύπτουν από τις τελευταίες εκκαθαρισμένες φορολογικές δηλώσεις των μελών του νοικοκυριού.

Σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά κριτήρια, η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για ένα άτομο, με προσαύξηση 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος και ανώτατο όριο τις 180.000 ευρώ. Παράλληλα, εξετάζονται οι καταθέσεις και τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία των μελών του νοικοκυριού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα όρια που καθορίζονται από τη νομοθεσία.

Το Επίδομα Στέγασης παραμένει αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν υπολογίζεται ως εισόδημα για τη χορήγηση άλλων κοινωνικών παροχών, αποτελώντας σημαντική οικονομική ανάσα για χιλιάδες ενοικιαστές σε όλη τη χώρα.