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Πληρώνονται τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ σε 593.770 δικαιούχους.

Καταβάλλονται αύριο Τρίτη 30/06/2026, τα επιδόματα του μήνα Ιουνίου, από τον ΟΠΕΚΑ, συνολικού ύψους 183.858.140 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Επίδομα Στέγασης: 168.447 δικαιούχοι – 20.033.519 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 144.717 δικαιούχοι – 32.910.120 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 591 δικαιούχοι – 140.847 ευρώ

Αναπηρικά: 209.731 δικαιούχοι – 97.544.230 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 4.868 δικαιούχοι –173.282 ευρώ

Σύνταξη Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.685 δικαιούχοι – 4.895.315 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 23.671 δικαιούχοι –9.679.570 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων: 467 δικαιούχοι –164.263 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 67 δικαιούχοι – 53.600 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.303 δικαιούχοι – 12.276.650 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 7 δικαιούχοι – 3.900 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.679 δικαιούχοι– 231.044 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 379 δικαιούχοι – 40.023 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 638 δικαιούχοι – 497.788 ευρώ/

Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.401 δικαιούχοι – 1.860.767 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε μέλη της Ελληνικής μειονότητα Αλβανίας: 14.094 δικαιούχοι – 3.321.422 ευρώ

Τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.