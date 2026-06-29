Η μηνιαία καθαρή ροή προς τις επιχειρήσεις ανήλθε σε 1,285 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 1,150 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής επιταχύνθηκε στο 9,8% από 8,8%.

Σε θετικό έδαφος επέστρεψε η τραπεζική χρηματοδότηση στην ελληνική οικονομία τον Μάιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης διαμορφώθηκε στα 1,644 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,081 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση της πιστωτικής επέκτασης.

Η χρηματοδότηση προς τη γενική κυβέρνηση παρέμεινε σε θετικό πρόσημο, με τη μηνιαία καθαρή ροή να ανέρχεται σε 329 εκατ. ευρώ, από 135 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης βελτιώθηκε στο 0,0%, έναντι -0,7% τον Απρίλιο.

Ακόμη πιο έντονη ήταν η ανάκαμψη της χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης αυξήθηκε στο 7,4%, από 6,8% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή διαμορφώθηκε σε θετικά επίπεδα, στα 1,315 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,216 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Καθοριστική συμβολή στη βελτίωση της εικόνας είχε η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Η μηνιαία καθαρή ροή προς τις επιχειρήσεις ανήλθε σε 1,285 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 1,150 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής επιταχύνθηκε στο 9,8% από 8,8%.

Ειδικότερα, η τραπεζική χρηματοδότηση προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 9,8%, έναντι 9,5% τον Απρίλιο, με τη μηνιαία καθαρή ροή να διαμορφώνεται στα 427 εκατ. ευρώ από αρνητικά 731 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Σημαντική ήταν και η ενίσχυση της χρηματοδότησης προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής εκτινάχθηκε στο 9,2% από 2,8%, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ανήλθε σε 858 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 419 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

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Αρνητική παρέμεινε η εικόνα στη χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων, αν και καταγράφηκε αισθητή βελτίωση. Η μηνιαία καθαρή ροή διαμορφώθηκε στα -9 εκατ. ευρώ, έναντι -54 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε αμετάβλητος στο -2,0%.

Θετική ήταν, τέλος, η μεταβολή στη χρηματοδότηση προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, καθώς η μηνιαία καθαρή ροή ανήλθε σε 39 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής ροής 13 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.