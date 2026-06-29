Τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο είχαν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, των οποίων οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 5,3 δισ. ευρώ ή 2,5%, στα 214,89 δισ. ευρώ από 209,59 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αύξηση κατά 2% κατέγραψαν οι συνολικές καταθέσεις και τα ρέπος των μη νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (μη ΝΧΙ) στα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα τον Μάιο του 2026, καθώς διαμορφώθηκαν στα 249,75 δισ. ευρώ από 244,75 δισ. ευρώ τον Απρίλιο, σημειώνοντας μηνιαία άνοδο κατά περίπου 5 δισ. ευρώ.

Οι καταθέσεις των κατοίκων εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 5,06 δισ. ευρώ ή 2,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, φθάνοντας τα 223,93 δισ. ευρώ από 218,87 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

Τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο είχαν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, των οποίων οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 5,3 δισ. ευρώ ή 2,5%, στα 214,89 δισ. ευρώ από 209,59 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων ενισχύθηκαν κατά 4,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μηνιαία αύξηση 9,2%, και διαμορφώθηκαν στα 54,9 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 369 εκατ. ευρώ ή 0,2%, φθάνοντας τα 155,04 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, οι καταθέσεις των κατοίκων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 521 εκατ. ευρώ ή 7,9%, υποχωρώντας στα 6,11 δισ. ευρώ από 6,63 δισ. ευρώ τον Απρίλιο.

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Παράλληλα, οι καταθέσεις των μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 561 εκατ. ευρώ ή 4,5%, διαμορφούμενες στα 13,17 δισ. ευρώ έναντι 12,61 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Αντίθετα, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης υποχώρησαν κατά 247 εκατ. ευρώ ή 2,7%, διαμορφούμενες στα 9,04 δισ. ευρώ από 9,28 δισ. ευρώ τον Απρίλιο. Η μείωση προήλθε κυρίως από την υποχώρηση των διαθεσίμων της κοινωνικής ασφάλισης κατά 270 εκατ. ευρώ και της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά 31 εκατ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις της κεντρικής κυβέρνησης ενισχύθηκαν οριακά κατά 54 εκατ. ευρώ.