Το Eudora Fund 2 επικεντρώνεται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με βασικούς επενδυτικούς προορισμούς την Ελλάδα και την Ιταλία.

Η Invel Real Estate ολοκλήρωσε με επιτυχία το Invel Eudora Fund 2, εξασφαλίζοντας συνολικές δεσμεύσεις κεφαλαίων που υπερβαίνουν τα 400 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας σημαντικά τον αρχικό στόχο των 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την εταιρεία, σε συνδυασμό με τη δανειακή χρηματοδότηση και τα κεφάλαια συνεπένδυσης, το επενδυτικό δυναμικό του fund αναμένεται να υπερβεί το 1 δισ. ευρώ.

Το Eudora Fund 2 επικεντρώνεται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με βασικούς επενδυτικούς προορισμούς την Ελλάδα και την Ιταλία, δύο χώρες που, όπως επισημαίνεται, προσφέρουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες λόγω των διαρθρωτικών ανισορροπιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, του κατακερματισμένου ιδιοκτησιακού καθεστώτος και των προοπτικών ανάπτυξης εξειδικευμένων εταιρειών ακινήτων.

Η επενδυτική στρατηγική του fund είναι ευέλικτη και πειθαρχημένη, με παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της κεφαλαιακής διάρθρωσης. Εστιάζει αφενός στην παροχή λύσεων ρευστότητας και ανακεφαλαιοποιήσεων και αφετέρου σε επενδύσεις σε μεμονωμένα ακίνητα, χαρτοφυλάκια και εταιρείες. Το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται σε περιπτώσεις όπου οι αποτιμήσεις δεν αντανακλούν πλήρως τη θεμελιώδη αξία των περιουσιακών στοιχείων και όπου διαμορφώνονται συνθήκες δημιουργίας σημαντικής υπεραξίας.

Η υπερκάλυψη του fund αποτυπώνει, σύμφωνα με την Invel, την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη διαφοροποιημένη επενδυτική στρατηγική της εταιρείας, στο ισχυρό ιστορικό επιδόσεων, στη βαθιά γνώση των τοπικών αγορών και στην ικανότητά της να εντοπίζει επενδυτικές ευκαιρίες εκτός οργανωμένης αγοράς.

Η εταιρεία κατάφερε να προσελκύσει ένα ευρύ και διαφοροποιημένο επενδυτικό κοινό από την Ελλάδα, την υπόλοιπη Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αμερική, συμπεριλαμβανομένων κορυφαίων διαχειριστών κεφαλαίων, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, family offices, ιδρυμάτων και ασφαλιστικών ταμείων.

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Μέχρι σήμερα έχει ήδη δεσμευθεί περίπου το 60% των συνολικών κεφαλαίων του fund σε δέκα επενδύσεις στην Ελλάδα και την Ιταλία, οι οποίες αφορούν τους τομείς της κατοικίας, της φιλοξενίας, των logistics και των δομημένων χρηματοδοτήσεων. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η στρατηγική συνεργασία με τη YellowSquare για τη δημιουργία μιας κορυφαίας υβριδικής πλατφόρμας φιλοξενίας (glostels), με στόχο την ανάπτυξη περισσότερων από 5.000 κλινών στη Νότια Ευρώπη. Παράλληλα, το fund συμμετέχει με χρηματοδότηση ύψους 111,2 εκατ. ευρώ στη μετατροπή του ιστορικού Hotel Majestic στη Via Veneto της Ρώμης σε Baccarat Hotel Rome.

Στόχος η ανάπτυξη χαρτοφυλακίου 2.000 κατοικιών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς το Eudora Fund 2 ενσωματώνει περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά σε ολόκληρο το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία της πρώτης εξειδικευμένης πλατφόρμας ευέλικτης κατοικίας στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου 2.000 κατοικιών. Τα ακίνητα της πλατφόρμας σχεδιάζονται με έμφαση στην ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή, αξιοποιώντας σύγχρονες ενεργειακές προδιαγραφές, υψηλής απόδοσης συστήματα κλιματισμού, προκατασκευασμένα στοιχεία και εκτεταμένη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.