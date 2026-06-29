Αν και οι υψηλές θερμοκρασίες άρχισαν να υποχωρούν σε τμήματα της δυτικής Ευρώπης, στην ανατολική πλευρά της ηπείρου αναμένεται νέα άνοδος του υδράργυρου.

Καθώς το κύμα καύσωνα, που κατέρριψε ρεκόρ θερμοκρασιών, σάρωσε την Ευρώπη, οι χώρες των Βαλκανίων βρίσκονται σήμερα, Δευτέρα, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς αναμένονται αποπνικτικές θερμοκρασίες, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για τη δημόσια υγεία, την ώρα που οι πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή πολλαπλασιάζονται, σύμφωνα με το AFP.

Αν και οι υψηλές θερμοκρασίες άρχισαν να υποχωρούν σε τμήματα της δυτικής Ευρώπης, στην ανατολική πλευρά της ηπείρου αναμένεται νέα άνοδος του υδράργυρου.

Στην Κροατία, όπως και στις περισσότερες χώρες των Βαλκανίων, οι αρχές προειδοποίησαν για επικίνδυνες συνθήκες. Η χώρα εξέδωσε κόκκινο συναγερμό –το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης– για τις παράκτιες περιοχές της Ριέκα και του Σπλιτ, ενώ ο δήμαρχος του Ζάγκρεμπ, Tomislav Tomašević, ανακοίνωσε ότι η είσοδος στις δημοτικές πισίνες της πόλης θα είναι δωρεάν.

Στη Βοσνία και την Αλβανία οι θερμοκρασίες προβλέπεται να φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Συναγερμός και για φωτιές

Στη Βοσνία, έπειτα από πολυήμερη μάχη με πυρκαγιά σε χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κοντά στην πόλη Μόσταρ, οι πυροσβέστες ανακοίνωσαν ότι κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο, σε μεγάλο βαθμό.

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Σε άλλες περιοχές, συνεργεία έκτακτης ανάγκης συνέχισαν τις προσπάθειες κατάσβεσης πυρκαγιών που ξέσπασαν το σαββατοκύριακο, χωρίς όμως κάποια από αυτές να θεωρείται απειλητική για ανθρώπινες ζωές.

Η μετεωρολογική υπηρεσία του Κοσόβου ανακοίνωσε ότι η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου σήμερα, Δευτέρα, και συνέστησε στους ευάλωτους πολίτες να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προέβλεψε ότι το κύμα καύσωνα μετατοπίζεται προς τα Βαλκάνια, ενώ μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης θα εξακολουθήσει να πλήττεται από ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, υπογραμμίζοντας τις μεγάλες κλιματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ήπειρος.

Νέα κανονικότητα;

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η έκταση και η ένταση του σημερινού κύματος καύσωνα αναδεικνύουν τον όλο και μεγαλύτερο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής.

Ο Wim Thiery, επιστήμονας του κλίματος και συντάκτης της Έκτης Έκθεσης Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), δήλωσε ότι το σημερινό κύμα καύσωνα είναι περίπου 200 φορές πιθανότερο να συμβεί απ' ό,τι πριν από δύο δεκαετίες, εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Ο μετεωρολόγος Peter Hoffmann, από το Ινστιτούτο Έρευνας για τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής του Πότσνταμ, τόνισε ότι η άνοδος της παγκόσμιας θερμοκρασίας καθιστά συχνότερους τους καύσωνες που καταρρίπτουν ιστορικά ρεκόρ, ενώ ο Julian Krueger, από το Ινστιτούτο Μετεωρολογίας Max Planck, υπογράμμισε ότι ορισμένα από τα σημερινά ακραία φαινόμενα ζέστης δεν θα είχαν εκδηλωθεί χωρίς την κλιματική αλλαγή.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) επισημαίνει ότι η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στον κόσμο, με τις θερμοκρασίες να αυξάνονται περίπου με διπλάσιο ρυθμό από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Ο Armel Castellan, τεχνικός σύμβουλος για τις υπηρεσίες αντιμετώπισης ακραίας ζέστης στο κοινό γραφείο του WMO και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για το Κλίμα και την Υγεία, προειδοποίησε ότι οι επίμονα υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρό κίνδυνο για την υγεία, καθώς δεν επιτρέπουν στον ανθρώπινο οργανισμό να ανακάμψει από την καταπόνηση της ημέρας.

ΠΟΥ: Ο καύσωνας στην Ευρώπη συνδέεται με τουλάχιστον 1.300 πλεονάζοντες θανάτους

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε χθες, Κυριακή, ότι ο καύσωνας που πλήττει την Ευρώπη ενδέχεται να έχει προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους.

«Πάνω από 1.300 πλεονάζοντες θάνατοι οι οποίοι έχουν καταγραφτεί από την 21η Ιουνίου συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες» στη Γηραιά Ήπειρο, επισήμανε μέσω X ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

{https://x.com/DrTedros/status/2071205410237723121}

«Η Ευρώπη είναι η ήπειρος που θερμαίνεται ταχύτερα στη Γη, με ρυθμό δύο φορές ταχύτερο του παγκόσμιου μέσου όρου. Αυτή τη στιγμή, 150 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν υπό ακραία ζέστη, εκατοντάδες έχουν πεθάνει, σχολεία έχουν κλείσει, δίκτυα ηλεκτροδότησης αδυνατούν να αντεπεξέλθουν», επισήμανε.

Εξαιτίας «της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη, το φαινόμενο του καύσωνα που συμβαίνει "μία φορά κάθε γενιά" σημειώνεται πλέον σχεδόν σε ετήσια βάση. Είχαμε προειδοποιηθεί».

Την περασμένη εβδομάδα και το σαββατοκύριακο, έσπασαν πολλά ρεκόρ ζέστης στην Ευρώπη, ιδίως στη Γερμανία, στην Πολωνία και στην Τσεχία, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν και ενίοτε να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τον Δρ Tedros Adhanom Ghebreyesus, η θερμική καταπόνηση «αποκαλείται συχνά "σιωπηλός δολοφόνος" – τα ευρωπαϊκά σπίτια, οι χώροι δουλειάς και τα σχολεία δεν φτιάχτηκαν για τέτοιες θερμοκρασίες».

Νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, ο επικεφαλής του ΠΟΥ τόνισε πως 500.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη και ότι πολλοί από τους θανάτους αυτούς θα μπορούσαν να είχαν αποτραπεί αν λαμβάνονταν μέτρα.

Με πληροφορίες από Guardian, Xinhua