Τα... πανηγύρια του υπουργού Επικρατείας γιατί επί Μητσοτάκη κάηκαν λιγότερα στην Καισαριανή απ΄ ότι επί Καραμανλή το 2006!

Το ζήσαμε κι αυτό! Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σχεδόν πανηγυρίζει γιατί κάηκε μόλις το 1% του πρώτου ποδιού στην Χαλκιδική από την πυρκαγιά!

Εν αντιθέσει, λέει, με την αντίστοιχη πυρκαγιά του 2006 που κάηκε το 25% του πρώτου ποδιού! Σωστά επισημαίνει η ΕΛΑΣ με ανακοίνωσή της πως για να δείξει πόσο καλή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ο υπουργός Επικρατείας δεν διστάζει να καταγγείλει την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή!

«Το μόνο που ενδιαφέρει τον κυνικό επικοινωνιακό μηχανισμό της κυβέρνησης δεν είναι η επόμενη μέρα των πληγέντων στη Χαλκιδική, αλλά το πώς θα ξεκαθαρίσουν τους εσωκομματικούς λογαριασμούς, για την δική τους επόμενη μέρα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Άδικο έχει;

Τ.Τε.