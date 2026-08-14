Η πραγματική καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα. Σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι.

Βελτιωμένη είναι η εικόνα από τη φωτιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Η ολονύχτια επιχείρηση των δυνάμεων είχε πολύ καλά αποτελέσματα και σήμερα το πρωί η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. Πραγματοποιούνται διαβροχές και αντιμετωπίζονται τυχόν μικρές εστίες, ενώ οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα ενόψει της σημαντικής ενίσχυσης των ανέμων που αναμένεται από το μεσημέρι.

Η συνολική έκταση της Κασσάνδρας, του πρώτου «ποδιού» της Χαλκιδικής, είναι περίπου 334.000 στρέμματα. Η πραγματική καμένη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Πρόκειται, δηλαδή, για έκταση που αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασσάνδρας. Για λόγους σύγκρισης, η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το ένα τέταρτο της Κασσάνδρας.

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Κλειστός ο δρόμος προς Φούρκα

Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο δρόμος από την Κασσάνδρα προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός, ενώ οι κάτοικοι και οι επισκέπτες περιμένουν το «πράσινο φως» από τις αρχές προκειμένου να επιστρέψουν και να διαπιστώσουν την κατάσταση των κατοικιών και των περιουσιών τους.

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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481 άτομα απεγκλώβισε το Λιμενικό από την παραλία Σίβηρης

Συνολικά 481 άτομα απεγκλώβισε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης στη Χαλκιδική, στην επιχείρηση εκκένωσης του οικισμού μετά την εκδήλωση της μεγάλης πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής «τις απογευματινές ώρες σήμερα, πραγματοποιήθηκε υπό τον γενικό συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) και υπό τη μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων (Κ.ΕΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, επιχείρηση απεγκλωβισμού συνολικά τετρακοσίων ογδόντα ένα (481) πολιτών από την παραλία "ΣΙΒΗΡΗ" Χαλκιδικής, έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς στην περιοχή "ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ" Χαλκιδικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά δύο (02) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), δύο (02) σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο (Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ) «ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ» Ν.Π. 11886, τρία (03) αλιευτικά, πλήθος στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και ιδιωτικά σκάφη».

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «κατόπιν ενημέρωσης της Λιμενικής Αρχής των Νέων Μουδανιών για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, τέθηκε σε εφαρμογή το Τοπικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης. Με τη συνδρομή των ανωτέρω σκαφών απεγκλωβίστηκαν διακόσια ογδόντα πέντε (285) άτομα από τη παραλία «ΣΙΒΗΡΗ», τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη μαρίνα “ΣΑΝΗ”» και «επιπλέον, εκατόν ενενήντα έξι (196) άτομα επιβιβάστηκαν στο Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ “ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ”, με τη συνδρομή των ιδιωτικών σκαφών και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης».

Σύμφωνα με το λιμενικό, στην περιοχή παραμένουν σε ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, τρία (03) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δύο (02) σκάφη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ιδιωτικά σκάφη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkny34nlubu9?integrationId=40599y14juihe6ly]

«Δεν μας ξέφυγε η φωτιά»

Καλή είναι η κατάσταση στη Σίβηρη επεσήμανε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ και ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης. Ο ίδιος ανέφερε ότι παρά τις μεγάλες ριπές κυρίως το ξημέρωμα, από τις 5 και μετά, οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή κατάφεραν να την περιορίσουν ώστε να μην επεκταθεί. «Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένας πολύ έντονος φόβος κατά τη διάρκεια της νύχτας μη μας φύγει η φωτιά με κατεύθυνση προς τη Φούρκα. Δεν μας ξέφυγε» είπε και πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι θα πάρει χρόνο μέχρι να σβήσουν όλα τα "καντηλάκια" γιατί είναι πάρα πολλά, αλλά το κακό το ξεπεράσαμε». Ήδη με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να πετούν και τα εναέρια μέσα πυρόσβεσης, τα αεροπλάνα Καναντέρ και τα ελικόπτερα, ενώ η περιοχή υδροδοτείται και σταδιακά αποκαθιστάται και η ηλεκτροδότηση.

«Τα μηχανήματα της περιφέρειας και του δήμου κατάφεραν να κάνουν μεγάλες αντιπυρικές ζώνες από χθες το μεσημέρι. Με αυτό τον τρόπο βοηθήθηκαν πάρα πολύ οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν μας έφυγε η φωτιά», τόνισε ο κ. Κουφίδης. Παράλληλα σημείωσε ότι στην περιοχή βρίσκεται ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας - Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας ενώ οι υπηρεσιακοί παράγοντες βρίσκονται σε διαρκή συνεννόηση με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά και με το δήμο Κασσάνδρας για να τεθεί ενδεχομένως σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Από εκεί και πέρα έχουν ενημερωθεί ήδη οι αρμόδιοι υπουργοί.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, εφόσον ολοκληρωθεί η κατάσβεση των εστιών της φωτιάς, θα ξεκινήσουν οι καταγραφές για τις αποζημιώσεις και η αποκατάσταση των ζημιών στις υποδομές. «Δεν πρέπει να έχουν καεί πάνω από 7- 8 σπίτια και αυτά όχι ολοσχερώς, κάποια αυτοκίνητα ενώ σε ό,τι αφορά τη δασική έκταση που κάηκε η γενική εκτίμηση είναι 4.000 στρέμματα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διοικητής της Πυροσβεστικής της Χαλκιδικής. Ωστόσο όλα αυτά είναι ρευστά γιατί τώρα θα γίνουν οι καταγραφές όπως πρέπει. Ο δρόμος δεν έχει ανοίξει. Προτεραιότητα έχει να σβήσει εντελώς η φωτιά, να μπουν μέσα και τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να δούμε για πεσμένα καλώδια να μην έχουμε διάφορα και μετά με εντολή της Πυροσβεστικής θα ανοίξει και ο δρόμος» σχολίασε. Πρόβλημα υπάρχει με τον βιολογικό καθαρισμό που έχει καεί ολοσχερώς και με κάποιες άλλες υποδομές, αλλά, όπως είπε ο κ. Κουφίδης, «το μόνο σίγουρο είναι ότι όλα αυτά θα πάρουν το δρόμο τους».

Σε ό,τι αφορά τις καιρικές συνθήκες στην Κασσάνδρα επισήμανε: «Δεν προβλέπεται βροχή, καθώς όπως φαίνεται η βροχή θα φτάσει μέχρι τα Μουδανιά και την Ποτίδαια. Περιμένουμε ανέμους 5 Μποφόρ αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε 5 Μποφόρ τουλάχιστον εδώ στη διασταύρωση της Σίβηρης που είμαστε εμείς. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι οι καιρικές συνθήκες, θα είναι ευτύχημα».

Σχετικά με την υδροδότηση της περιοχής σημείωσε: «νερό υπάρχει γιατί από χθες προβλέψαμε και ήρθαν μεγάλες ηλεκτρογεννήτριες με αποτέλεσμα να δουλεύουν τα αντλιοστάσια. Δεν έχουμε πρόβλημα με το νερό. Όπως ενημερωνόμαστε και από τον δήμο έχουμε πολύ καλή ροή. Όσο βέβαια περνάει η μέρα και πηγαίνει η ηλεκτροδότηση παντού θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα».