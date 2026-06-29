Εντοπίστηκαν πρόσθετες παρατυπίες, όπως η έκδοση «αμφισβητήσιμων» αποδείξεων, η παράδοση ακριβότερου καυσίμου από αυτό που ζητήθηκε ή η επιλογή διαφορετικής αντλίας για την παράδοση του καυσίμου.

Παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση του φαινομένου, σχεδόν μία στις τέσσερις αντλίες καυσίμων εξακολουθεί να εμφανίζει παραβατική συμπεριφορά, σύμφωνα με τη νέα μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τις αποκλίσεις στις παραδιδόμενες ποσότητες καυσίμων σε πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα, που παρουσιάστηκε σήμερα σε εκδήλωση του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, κατέγραψε ότι το 23,1% των αντλιών που εξετάστηκαν «έκλεβαν» στην ποσότητα καυσίμου που παρέδιδαν στους καταναλωτές. Στην Αττική οι αποκλίσεις από την αναμενόμενη ποσότητα έφτασαν έως και το 14,99%, έναντι 18,2% το 2025 και 24% το 2023, γεγονός που δείχνει σημαντική υποχώρηση του φαινομένου. Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη οι αποκλίσεις έφτασαν το 14%, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το 12,7% που είχε καταγραφεί πέρυσι.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι σε έξι περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας εντοπίστηκαν πρόσθετες παρατυπίες, όπως η έκδοση «αμφισβητήσιμων» αποδείξεων, η παράδοση ακριβότερου καυσίμου από αυτό που ζητήθηκε ή η επιλογή διαφορετικής αντλίας για την παράδοση του καυσίμου.

Σημάδια βελτίωσης

Παρά τα διψήφια ποσοστά παραβατικότητας, η έρευνα καταγράφει αισθητή βελτίωση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο καθηγητής του ΕΜΠ Φανής Ζαννίκος, ο οποίος είχε την επιστημονική ευθύνη της μελέτης, το ποσοστό παραβατικότητας στην Αττική από τα επίπεδα του 20%-21,5% την περίοδο 2020-2021 εκτινάχθηκε στο 33% το 2023, για να υποχωρήσει εκ νέου στο 23% το 2026.

Παρά τη διατήρηση της παραβατικότητας σε υψηλά επίπεδα, οι εμπλεκόμενοι φορείς διαπιστώνουν σημάδια βελτίωσης. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αλιγιζάκης, σημείωσε ότι η αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου και η εντατικοποίηση των ελέγχων, σε συνδυασμό με την επιβολή περισσότερων προστίμων, έχουν αρχίσει να αποδίδουν, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η ΑΑΔΕ έχει ήδη προχωρήσει στη σφράγιση 92 πρατηρίων.

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Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έκανε λόγο για σαφή αντιστροφή της τάσης και σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση του φαινομένου, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών.

Η μελέτη βασίστηκε σε έλεγχο 200 αντλιών καυσίμων, εκ των οποίων οι 130 βρίσκονταν στην Αττική και οι 70 στη Θεσσαλονίκη. Η δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου και αφορούσε αποκλειστικά την απλή αμόλυβδη βενζίνη. Οι έλεγχοι έγιναν με μυστική δειγματοληψία, μέσω ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων, συγκρίνοντας την ποσότητα που ζητήθηκε και χρεώθηκε με εκείνη που τελικά παραδόθηκε στον καταναλωτή βάσει των σχετικών παραστατικών.