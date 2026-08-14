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Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φονικάς Ρεθύμνου.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Κρήτη.

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φονικάς Ρεθύμνου και άμεσα κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 4 ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2088305083150667886}

Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 που ενημέρωνε πως «αν βρίσκεστε στο Φωτεινάρι και τη Σούδα μετακινηθείτε μέσω παράκτιου δρόμου Αγιοβασιλιατικού προς παραλία Κόρακα Ροδάκινου».

{https://x.com/112Greece/status/2088304293698801909}

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Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή για αυτό και εκδόθηκε μήνυμα απομάκρυνσης. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 19:10 περίπου ενώ στο σημείο πνέουν άνεμοι περίπου 4 μποφόρ.

{https://www.facebook.com/1278458408/videos/pcb.2321090948421531/1761242128224211}