Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην Κρήτη.
Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φονικάς Ρεθύμνου και άμεσα κινητοποιήθηκαν 38 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης και της 19ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 4 ελικόπτερα. Στην κατάσβεση συνδράμουν και μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.
{https://x.com/pyrosvestiki/status/2088305083150667886}
Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 που ενημέρωνε πως «αν βρίσκεστε στο Φωτεινάρι και τη Σούδα μετακινηθείτε μέσω παράκτιου δρόμου Αγιοβασιλιατικού προς παραλία Κόρακα Ροδάκινου».
{https://x.com/112Greece/status/2088304293698801909}
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή για αυτό και εκδόθηκε μήνυμα απομάκρυνσης. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε στις 19:10 περίπου ενώ στο σημείο πνέουν άνεμοι περίπου 4 μποφόρ.
{https://www.facebook.com/1278458408/videos/pcb.2321090948421531/1761242128224211}