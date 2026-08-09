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Κατά τον αστυνομικό έλεγχο εντοπίστηκε στην κατοχή του μέρος των αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί.

Στη σύλληψη ενός 32χρονου στην Κρήτη προχώρησαν στις 7 Αυγούστου αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου, σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου, για υποθέσεις κλοπών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 32χρονος ταυτοποιήθηκε ως δράστης πέντε κλοπών από επιχειρήσεις της περιοχής. Όπως προέκυψε, χρησιμοποιούσε τη μέθοδο της απασχόλησης, καταφέρνοντας να αφαιρεί χρηματικά ποσά και κινητά τηλέφωνα.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο εντοπίστηκε στην κατοχή του μέρος των αντικειμένων που είχαν αφαιρεθεί, τα οποία στη συνέχεια αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.