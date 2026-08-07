Στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4) εντάσσονται η Κρήτη, καθώς και Χίος, Ψαρά, Σάμος και Ικαρία.

Αυξημένη ετοιμότητα απαιτείται το Σάββατο 8 Αυγούστου, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, αρκετές περιοχές της χώρας βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία 4) εντάσσονται η Κρήτη, καθώς και τα νησιά Χίος, Ψαρά, Σάμος και Ικαρία. Οι συγκεκριμένες περιοχές βρίσκονται σε αυξημένη επιτήρηση, καθώς οι καιρικές συνθήκες, οι υψηλές θερμοκρασίες και η πιθανή ενίσχυση των ανέμων μπορούν να ευνοήσουν την έναρξη και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Παράλληλα, αρκετές ακόμη περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας κατατάσσονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (κατηγορία 3), γεγονός που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από πολίτες, επισκέπτες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2085684077496082462}

Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική

Από πλευράς Πυροσβεστικής τίθεται σε εφαρμογή το 2ο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και οι περιπολίες από Πυροσβεστικές, Αστυνομικές και Στρατιωτικές δυνάμεις. Επιπρόσθετα, το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων τίθεται σε μερική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που πιθανόν να προκύψουν λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς (κατηγορία κίνδυνου 4).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ταυτόχρονα, για τις ανωτέρω περιοχές, τίθεται σε εφαρμογή το Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, η εφαρμογή του μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων και παραμονής εκδρομέων σε εθνικούς δρυμούς, δάση και "ευπαθείς" περιοχές.