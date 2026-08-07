«8 περιστατικά σε 20 ημέρες» καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ – «Τρία έχουν καταγγελθεί επίσημα» απαντά η ΕΛ.ΑΣ.

Αίσθηση έχουν προκαλέσει οι καταγγελίες για αλλεπάλληλα περιστατικά βιασμού τουριστριών στη Ζάκυνθο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όλα ξεκίνησαν με την αναφορά του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, ότι μέσα σε διάστημα περίπου 20 ημερών το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Ζακύνθου αντιμετώπισε οκτώ περιστατικά που αφορούσαν καταγγελίες βιασμού.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, από τις 15 Ιουνίου έως προχθές οκτώ γυναίκες τουρίστριες προσήλθαν στο Νοσοκομείο Ζακύνθου. Ζήτησαν ιατρική φροντίδα, αναφέροντας ότι είχαν υποστεί βιασμό. Τα περισσότερα από τα περιστατικά, όπως σημειώνει, συνδέονταν με την περιοχή του Λαγανά. Όπως σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο αριθμός αυτός είναι σημαντικά αυξημένος σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τότε είχαν αναφερθεί περίπου δύο περιστατικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και σε υπόθεση Ιταλίδας τουρίστριας, η οποία, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πριν από λίγες ημέρες και χρειάστηκε εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα λόγω τραυμάτων. «Είναι αποτρόπαιο και εξευτελιστικό αυτό που συμβαίνει σε βάρος γυναικών, με άτομα να εκμεταλλεύονται πιθανές καταστάσεις μέθης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Η απάντηση της Ελληνικής Αστυνομίας

Μετά τις καταγγελίες, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε διευκρινιστική ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι τα επίσημα καταγεγραμμένα περιστατικά είναι διαφορετικά από τον αριθμό που αναφέρθηκε δημόσια. Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοίνωσε ότι από τον Μάιο του 2026 έως και τις 6 Αυγούστου 2026 έχουν καταγγελθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της τρία περιστατικά βιασμού. Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, για όλες τις υποθέσεις ακολουθήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες, σε συνεργασία με τις εισαγγελικές, ιατροδικαστικές και υγειονομικές αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν και δύο συλλήψεις. Η ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες της συνεχίζουν να διερευνούν κάθε σχετική καταγγελία, με στόχο την προστασία των θυμάτων και την πλήρη διερεύνηση των υποθέσεων, βασιζόμενες αποκλειστικά σε επίσημα και επιβεβαιωμένα στοιχεία.