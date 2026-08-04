Ζητούν άμεση πολιτική παρέμβαση, διόρθωση της πλατφόρμας και παράταση της προθεσμίας έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας.

Κοινή διαμαρτυρία, την οποία υπογράφουν 430 πολίτες, απεστάλη στην πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων Υπουργείων, με κοινοποίηση στον Πρωθυπουργό, για τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας της Πλατφόρμας Ελέγχου και Έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας της Δράσης «Ανακαίνιση Κατοικίας».

Ενάμιση μήνα μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, εξακολουθούν να καταγράφονται εκτεταμένα προβλήματα κατά τον έλεγχο και τη διασταύρωση των στοιχείων, με αποτέλεσμα να αποκλείονται κατοικίες που πληρούν τα κριτήρια της Δράσης.

Στα προβλήματα αυτά προστέθηκε η σύγχυση που προκαλεί το έγγραφο «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις», το οποίο δημοσιεύθηκε στις 22 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με τους υπογράφοντες, το περιεχόμενό του παρουσιάζει ασάφειες και αντιφάσεις, περιέχει ανακρίβειες και εσφαλμένες παραδοχές, συγχέει τις διαφορετικές κατηγορίες κατοικιών και αναφέρεται σε στοιχεία ελέγχου που δεν προβλέπονται από την ΚΥΑ. Το κοινό αίτημα συνοδεύεται από Τεχνική Ανάλυση, η οποία τεκμηριώνει τις επισημάνσεις αυτές και προτείνει συγκεκριμένες διορθώσεις.

Το πρόγραμμα αναζητά κλειστές κατοικίες – η πλατφόρμα τις αποκλείει

Βασικός σκοπός της Δράσης είναι η ανακαίνιση κλειστών κατοικιών και η επαναφορά τους στο οικιστικό απόθεμα. Στόχος είναι η ανακαίνιση περίπου 20.000 κατοικιών. Ωστόσο, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, ένα μήνα μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, από τις συνολικά 61.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας που είχαν εκδοθεί, μόλις 4.800 αφορούσαν κλειστά ακίνητα.

Την ώρα που τα συναρμόδια υπουργεία αναζητούν τρόπους για την ένταξη περισσότερων κλειστών κατοικιών στο πρόγραμμα, η πλατφόρμα αποκλείει οριζόντια όλες τις κλειστές κατοικίες που αποκτήθηκαν εντός του 2026, ακόμα και όταν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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Ο αποκλεισμός αυτός δεν οφείλεται στη μη πλήρωση των κριτηρίων από τις κατοικίες, αλλά στην αδυναμία της πλατφόρμας να ελέγξει τα στοιχεία που προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο της Δράσης. Η απάντηση που δίνεται στις «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις» επικαλείται αυτή την αδυναμία ελέγχου και εισάγει την 31.12.2025 ως καταληκτική ημερομηνία απόκτησης κατοικίας, παρότι ο συγκεκριμένος περιορισμός δεν προβλέπεται από την ΚΥΑ.

Η ΚΥΑ είναι σαφής, αλλά δεν εφαρμόζεται σωστά

Όπως επισημαίνεται στην κοινή διαμαρτυρία, η ΚΥΑ ορίζει τι θεωρείται «Ανοικτή» και τι «Κλειστή» κατοικία, ποια κριτήρια πρέπει να πληροί κάθε κατηγορία και με ποιον τρόπο ελέγχονται. Δεν αποκλείει τις κατοικίες που μεταβιβάστηκαν εντός του 2026. Το πρόβλημα, επομένως, δεν εντοπίζεται στον κανονιστικό σχεδιασμό της Δράσης, αλλά στον τρόπο εφαρμογής του από την πλατφόρμα.

Τα τέσσερα αιτήματα των 430 πολιτών

Με την κοινή διαμαρτυρία ζητούνται:

1. Η άμεση αποκατάσταση των τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων και ελλείψεων της πλατφόρμας.

2. Η εναρμόνιση της λειτουργίας της με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τους ελέγχους που προβλέπει η ΚΥΑ.

3. Η διόρθωση της απάντησης 4 του εγγράφου «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις» με την αφαίρεση της αναφοράς σε χρονικό περιορισμό ως προς την απόκτηση της κατοικίας.

4. Η παράταση της προθεσμίας έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας για επαρκές χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων διορθώσεων.

Η επίλυση του ζητήματος θα εξυπηρετήσει αποτελεσματικότερα τον σκοπό της Δράσης, θα συμβάλει στην επαναφορά περισσότερων κλειστών κατοικιών στο οικιστικό απόθεμα και θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στο Πρόγραμμα.