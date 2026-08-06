Απαγορεύτηκε η πρόσβαση στην παραλία Λυκοδήμου στα Κύθηρα.

Σε προσωρινή απαγόρευση πρόσβασης και παραμονής λουομένων σε γνωστή παραλία του νησιού προχώρησε ο Δήμος Κυθήρων, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας. Πρόκειται για την παραλία Λυκοδήμου, όπου με απόφαση του Δήμου απαγορεύτηκε μέχρι νεωτέρας η είσοδος πολιτών και η χρήση της παραλίας, καθώς κρίθηκε απαραίτητο να ληφθούν μέτρα προστασίας για την ασφάλεια των επισκεπτών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Δήμος Κυθήρων έχει ήδη ζητήσει την αποστολή κλιμακίου γεωτεχνικών της Περιφέρειας προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία στον χώρο και να συνταχθούν οι απαραίτητες τεχνικές μελέτες. Η παραλία θα παραμείνει κλειστή μέχρι να ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και να διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους λουόμενους.

Έλεγχος για την ασφάλεια των επισκεπτών

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες θέλουν να αποκλείσουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο ατυχήματος σε μια περιοχή που αποτελεί σημείο ενδιαφέροντος για κατοίκους και επισκέπτες του νησιού. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι η απαγόρευση θα ισχύσει έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και δοθεί το «πράσινο φως» για την ασφαλή επαναλειτουργία της παραλίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Κυθήρων

Ανακοινώνεται ότι η πρόσβαση και παραμονή λουομένων και πολιτών στην παραλία Λυκοδημου απαγορεύεται μέχρι νεωτέρας για λόγους ασφαλείας. Ο Δήμος Κυθήρων έχει αιτηθεί την αποστολή κλιμακίου γεωτεχνικών της Περιφέρειας για αυτοψία και σύνταξη των σχετικών μελετών και η παραλία θα καταστεί εκ νέου προσβάσιμη μόνο μετά την ολοκλήρωση των σχετικών χρονοβόρων διαδικασιών.