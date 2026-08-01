Ανάμεσα στις πιο γνωστές παραλίες της Πελοποννήσου, υπάρχει μία που ξεχωρίζει τόσο για το φυσικό της τοπίο, τα ρηχά νερά και τη χρυσαφένια άμμο, όσο και για το ασανσέρ που υπάρχει στο σημείο και διευκολύνει την πρόσβαση στους επισκέπτες.

Η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει μία πλούσια ακτογραμμή, όμορφα νησιά και παραλίες που ξεχωρίζουν για τα κρυστάλλινα νερά τους, τη χρυσαφένια άμμο και το ειδυλλιακό τοπίο που προσφέρουν. Σε κάθε γωνιά της χώρας, απλώνονται φυσικοί «θησαυροί» που αξίζει να ανακαλύψετε ιδιαίτερα αν είστε φυσιολάτρες.

Πολλές από τις περιοχές της Ελλάδας λοιπόν, ενδείκνυνται για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα, ενώ αρκετές από αυτές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς για καλοκαιρινές διακοπές.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η Πελοπόννησος, η οποία διαθέτει τοπία και προορισμούς για κάθε επισκέπτη. Η Μεσσηνία, θεωρείται πλέον μία από τις πιο τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές, διατηρώντας ωστόσο τον αυθεντικό της χαρακτήρα. Μερικές από τις πιο γνωστές της παραλίες είναι η Βοϊδοκοιλιά και η Φουνικούντα, ωστόσο από την Κορώνη μέχρι τη Μεθώνη οι επιλογές είναι πολλές. Ανάμεσα σε αυτές βρίσκεται και η παραλία Περούλια, η οποία διαθέτει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.

Περούλια – Η παραλία της Πελοποννήσου που θα πρέπει να ανακαλύψετε

Λίγα χιλιόμετρα από την Κορώνη και πολύ κοντά στη Φοινικούντα, η παραλία Περούλια αποτελεί έναν δημοφιλή καλοκαιρινό προορισμό της Μεσσηνίας.

Πρόκειται για μία μεγάλη αμμουδιά με χρυσαφένια άμμο και ρηχά, σχεδόν διάφανα, νερά ιδιαίτερα δημοφιλής σε οικογένειες με παιδιά και για όσους θέλουν να απολαύσουν ήρεμες στιγμές μακριά από την έντονη καθημερινότητα.

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Το φυσικό της τοπίο είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό, καθώς οι επισκέπτες από την πρώτη στιγμή έρχονται «αντιμέτωποι» με ένα καταπράσινο τοπίο. Η πλούσια μεσογειακή βλάστηση, φτάνει σχεδόν μέχρι τη θάλασσα, δημιουργώντας μία πλήρη αντίθεση με το χρώμα των νερών της.

Η παραλία, διαθέτει οργανωμένα σημεία με ξαπλώστρες και ομπρέλες, beach bar και ταβέρνες σε μικρή απόσταση, ενώ υπάρχουν και ελεύθεροι χώροι για όσους προτιμούν να στήσουν τη δική τους ομπρέλα.

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Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που κάνει τη διαφορά – Το ασανσέρ στην παραλία Περούλια

Αυτό που κάνει την Περούλια να ξεχωρίζει είναι η ύπαρξη ασανσέρ που διευκολύνει την πρόσβαση από τον χώρο στάθμευσης προς την παραλία, χωρίς να χρειαστεί η επισκέπτες να κατηφορίσουν με τα πόδια προς την ακτή.

Πρόκειται για μια πρακτική λύση που εξυπηρετεί οικογένειες με μικρά παιδιά, ηλικιωμένους, αλλά και άτομα με κινητικές δυσκολίες, κάνοντας την επίσκεψη πιο άνετη ευχάριστη και ξεκούραστη.

Στην κορυφή, δίπλα στο ασανσέρ, υπάρχει ένα εντυπωσιακό εστιατόριο με πανοραμική θέα στην ακτή που προσφέρει παραδοσιακά εδέσματα που μπορείτε να απολαύσετε με θέα τη θάλασσα.

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Συνολικά, η παραλία Περούλια είναι ένας προορισμός που συνδυάζει την ηρεμία, τα καθαρά νερά, την εύκολη πρόσβαση και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Η γύρω περιοχή προσφέρεται για εξερευνήσεις, καθώς σε μικρή απόσταση βρίσκονται η ιστορική Κορώνη με το ενετικό της κάστρο, η γραφική Φοινικούντα και μικροί παραθαλάσσιοι οικισμοί με παραδοσιακές ταβέρνες και τοπικές γεύσεις που σας ξεναγούν νοητά σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.