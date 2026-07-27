Για πολλούς το μπάνιο στη θάλασσα είναι κάτι περισσότερο από τις ξέγνοιαστες στιγμές κάτω από τον ήλιο. Είναι η απόλυτη επαφή με τη φύση, τη γη και το νερό, που δημιουργούν την απόλυτη αίσθηση της ελευθερίας.

Το καλοκαίρι είναι άμεσα συνυφασμένο με την θάλασσα, τις παραλίες, τον ήλιο και την αίσθηση της ελευθερίας που δημιουργούν οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τους θερινούς μήνες. Για τον κάθε ένα αυτή η ελευθερία εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους και μέσα, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι επιλέγουν να απολαύσουν τον ήλιο χωρίς περιττά ρούχα, μαγιό και παρεό που στερούν την απόλυτη επαφή με τη φύση και το νερό.

Ο γυμνισμός για πολλούς αποτελεί τρόπο έκφρασης της ελευθερίας και της επαφής με τη φύση, ενώ δεν είναι λίγοι όσοι το δοκιμάζουν για πρώτη φορά, αποκομίζοντας μία διαφορετική εμπειρία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Με τα χρόνια, αυτή η συνήθεια, έχει γίνει όλο και πιο αποδεκτή, με πολλές από τις ακτές του κόσμου να προσελκύουν κάθε χρόνο επισκέπτες που αναζητούν στιγμές χαλάρωσης σε ένα φυσικό περιβάλλον.

Ανάμεσα σε κρυφούς κολπίσκους και οργανωμένες ακτές υπάρχουν προορισμοί που ενδείκνυνται για τους γυμνιστές και ξεχωρίζουν για την ομορφιά τους και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που αποπνέουν.

Ανά τον κόσμο υπάρχουν ακτές και αμμουδιές που φιλοξενούν τους φίλους του γυμνισμού. Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κρήτη, υπάρχει μία ακτή όπου τα ρούχα είναι περιττά.

Οι 25 καλύτερες παραλίες γυμνιστών ανά τον κόσμο. Ποια είναι η καλύτερη στην Ελλάδα;

• Playa Naturista Chihuahua, Ουρουγουάη: Η παραλία έχει ανακυρηχτεί επισήμως γυμνιστών ήδη από τις αρχές του 2000.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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• Παραλία Γυμνιστών Νίντα, Λιθουανία στα παγωμένα νερά της Βαλτικής. Προς το νότιο άκρο της βρίσκονται τα σύνορα μεταξύ Λιθουανίας και Ρωσίας, και θεωρείται μία από τις πιο γνωστές και όμορφες παραλίες γυμνιστών.

• Oriental Beach Village, επαρχία Phang Nga, Ταϊλάνδη: Πρόκειται για την μοναδική παραλία στην Ταϊλάνδη που ο γυμνισμός είναι αποδεκτός.

• Παραλία Αgesta, Σουηδία: Η μοναδική επίσημη ακτή στην Σουηδία για τους φίλους τους γυμνισμού. Βρίσκεται περίπου 15 χιλιόμετρα νότια της Στοκχόλμης και χαρακτηρίζεται από μία αμμώδη ακτή που τα ρούχα και τα μαγιό δεν είναι απαραίτητα.

• Little Palm Beach, Waiheke, Νέα Ζηλανδία: Αν και ο γυμνισμός στη χώρα είναι ευρέως διαδεδομένος, δεν είναι λίγοι όσοι επιλέγουν να επισκέπτονται αποκλειστικά τη συγκεκριμένη ακτή .

• Παραλία Νούγκαλ, Κροατία: Η πυκνή βλάστηση και οι επιβλητικοί βράχοι συνθέτουν το απόλυτο περιβάλλον ηρεμίας.

• Παραλία Μόσουπ, Αμπέλι Μάρθας, Μασαχουσέτη: Ακριβώς κάτω από θεόρατους βράχους, ο γυμνισμός είναι απολύτως αποδεκτός.

• Παραλία Lady Bay, Σύδνεϋ, Αυστραλία: Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες παραλίες γυμνιστών, όπου η στενή αμμουδιά φιλοξενεί τους λουόμενους που αγαπούν την απόλυτη επαφή με τη φύση.

• Κόλπος Στάντλαντ, Ντόρσετ, Αγγλία: Έχει ανακηρυχτεί ως επίσημος τόπος για τους φίλους του γυμνισμού με τη σηματοδότηση να θέτει σαφή όρια.

• Ρεκ Μπιτς, Βανκούβερ, Καναδάς: Θεωρείται ίσως η μεγαλύτερη παραλία αφιερωμένη στους γυμνιστές.

• Buhne 16, Σιλτ, Γερμανία: Στις περισσότερες ακτές του Σιλτ, η ένδυση είναι προαιρετική, ωστόσο η συγκεκριμένη παραλία έχει γίνει σημείο αναφοράς για τους φίλους του γυμνισμού.

• Παραλία Black's, Λα Χόγια, Καλιφόρνια: Για περισσότερο από 50 χρόνια οι γυμνιστές επιλέγουν τη συγκεκριμένη ακτή για μαύρισμα σε όλο το σώμα.

• Κόκκινη Παραλία, Κρήτη, Ελλάδα: Πρόκειται για μία απομονωμένη ακτή στη νότια πλευρά της Κρήτης και θεωρείται το απόλυτο spot για ηλιοθεραπεία χωρίς ρούχα στην χώρα μας.

• Παραλία Callantsoog, Ολλανδία: Αποτελεί ίσως την παλαιότερη παραλία γυμνιστών στην Ολλανδία, και έχει αναγνωριστεί επίσημα ήδη από το 1973.

• Anse de Grande Saline, St. Barts (Άγιος Βαρθολομαίος): Έχει αναδειχθεί ως μία από τις λιγοστές παραλίες της περιοχής όπου ο γυμνισμός είναι απολύτως νόμιμος και αποδεκτός.

• Platja des Cavallet, Ίμπιζα, Ισπανία: Ένας τόπος όπου τα ροζ φλαμίνγκο και οι γυμνιστές έρχονται σε απόλυτη αρμονία.

• Παραλία Cap d'Agde, Γαλλία.

• Παραλία Benas, Σαρδηνία, Ιταλία: Ορίστηκε και επισήμως παραλία γυμνιστών το 2002.

• Παραλία Mpenjati, KwaZulu-Natal, Νότια Αφρική: Αν και είχε αναδειχθεί ως η μοναδική παραλία γυμνιστών στη Νότια Αφρική, οι ντόπιοι ζήτησαν την ανάκληση της απόφασης, ωστόσο οι φίλοι του γυμνισμού συνεχίζουν να την επισκέπτονται.

• Playa de Maspalomas, Γκραν Κανάρια, Κανάρια Νησιά

• Playa Zipolite, Οαχάκα, Μεξικό

• Παραλία Orient Bay, Άγιος Μαρτίνος: Η καθορισμένη περιοχή γυμνιστών βρίσκεται προς το βόρειο άκρο της παραλίας και διαθέτει μπαρ.

• Praia Massarandupió, Bahia, Βραζιλία

• Παραλία Βεκάκι, Ρίγα, Λετονία

• Πάρκο Χάουλβερ Μπιτς, Μαϊάμι, Φλόριντα: Θεωρείται η πιο δημοφιλής δημόσια παραλία γυμνιστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.