Υπάρχουν τόποι και νησιά που δεν εντυπωσιάζουν μόνο με τις παραλίες τους, αλλά με τον τρόπο που συνδυάζουν τη φύση, την ιστορία και την παράδοση σε μια μοναδική εμπειρία.

Οι Σποράδες αποτελούν ένα από τα ομορφότερα νησιωτικά συμπλέγματα της Ελλάδας. Βρίσκονται στα βορειοανατολικά της ηπειρωτικής χώρας, απέναντι από το Πήλιο και την Εύβοια, και αποτελούνται από τη Σκιάθο, τη Σκόπελο, την Αλόννησο και τη Σκύρο, καθώς και από δεκάδες μικρότερες νησίδες.

Κάθε ένα από τα νησιά του συμπλέγματος ξεχωρίζει για τη σπάνια φυσική ομορφιά που διαθέτει, την ιστορία και την συμβολή του στον ελληνικό πολιτισμό, ωστόσο ένα από αυτά διαφοροποιείται λόγω της έντονης βλάστησης, τα κρυστάλλινα νερά του και την πλούσια ιστορία του.

Ο λόγος για την Σκόπελο, το νησί του «Mamma mia!».

Σκόπελος – Το καταπράσινο νησί του Αιγαίου

Η Σκόπελος θεωρείται το μεγαλύτερο νησί των Βόρειων Σποράδων, με έκταση περίπου 96 τετραγωνικά χιλιόμετρα και ακτογραμμή 67 χιλιομέτρων, εντυπωσιάζει καθώς περισσότερο από το 80% της επιφάνειάς του καλύπτεται από πευκοδάση. Αυτός ο σπάνιος συνδυασμός βουνού και θάλασσας δημιουργεί ένα τοπίο που δύσκολα συναντά κανείς σε άλλο ελληνικό νησί.

Στην αρχαιότητα η Σκόπελος ήταν γνωστή με το όνομα Πεπάρηθος και σύμφωνα με τη μυθολογία πήρε το όνομά της από τον γιο του Διονύσου και της Αριάδνης, ο οποίος θεωρείται ο πρώτος κάτοικος του νησιού.

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Η σημερινή ονομασία πιθανότατα προέρχεται από τη λέξη «σκόπελος», που σημαίνει απόκρημνος βράχος ή ύφαλος, περιγράφοντας τη μορφολογία πολλών ακτών της.

Η αρχαία Πεπάρηθος γνώρισε σημαντική οικονομική ανάπτυξη χάρη στην παραγωγή κρασιού, ελαιολάδου, την κεραμική και το θαλάσσιο εμπόριο. Το κρασί της συγκαταλεγόταν στα εκλεκτότερα της αρχαιότητας, ενώ η στρατηγική θέση του νησιού ευνόησε την ανάπτυξη ενός αξιόλογου εμπορικού στόλου. Αργότερα, το νησί πέρασε διαδοχικά στα χέρια Βενετών και των Οθωμανών, χωρίς όμως να χάσει τη ναυτική του παράδοση.

Οι κάτοικοι συμμετείχαν ενεργά στην Ελληνική Επανάσταση του 1821, προσφέροντας πλοία, ναυτικούς και εφόδια.

Η Χώρα της Σκοπέλου θεωρείται μία από τις ομορφότερες του Αιγαίου

Η Χώρα του νησιού μπορεί να εντυπωσιάσει κάθε επισκέπτη. Λευκά σπίτια, πλακόστρωτα σοκάκια και παραδοσιακά αρχοντικά, συνθέτουν ένα μωσαϊκό σπάνια ομορφιάς.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του νησιού έγκειται στο γεγονός ότι διαθέτει περισσότερες από 120 εκκλησίες που δημιουργούν ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σύνολο που διατηρεί αναλλοίωτο τον χαρακτήρα του.

Σήμα κατατεθέν του νησιού είναι το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στο Καστρί, χτισμένο στην κορυφή ενός βράχου με πανοραμική θέα στο Αιγαίο. Το μικρό εκκλησάκι έγινε παγκοσμίως γνωστό όταν φιλοξένησε τα γυρίσματα της τελευταίας σκηνής του γάμου στην ταινία «Mamma Mia!».

Οι παραλίες του νησιού

Οι παραλίες της Σκοπέλου συγκαταλέγονται στις ομορφότερες του Αιγαίου και αποτελούν έναν ακόμη λόγο για να την επισκεφθεί κανείς. Η Καστάνη, η Μηλιά, ο Πάνορμος, ο Στάφυλος και το Βελανιό ξεχωρίζουν για τα καθαρά νερά, τα πευκοδάση που φτάνουν μέχρι την ακτή και το φυσικό τους κάλλος.

Παράλληλα, το νησί θεωρείται το πιο πράσινο του Αιγαίου, καθώς περισσότερο από το 80% της έκτασής της καλύπτεται από πυκνά πευκοδάση, ελαιώνες και πλούσια μεσογειακή βλάστηση. Το ιδιαίτερο μικροκλίμα της, οι αυξημένες βροχοπτώσεις σε σχέση με τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου και το ορεινό της ανάγλυφο δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της φύσης.

Το χαρακτηριστικότερο στοιχείο του τοπίου είναι ότι σε πολλές περιοχές τα πεύκα φτάνουν κυριολεκτικά μέχρι την ακτογραμμή, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αντίθεση ανάμεσα στο βαθύ πράσινο και το γαλάζιο της θάλασσας, εικόνα που έχει καθιερώσει τη Σκόπελο ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς φυσικούς προορισμούς της Ελλάδας.

{https://www.youtube.com/watch?v=DtDyXQX7zko}

Τέλος, η γαστρονομία του νησιού συμπληρώνει την τοπική παράδοση. Η σκοπελίτικη τυρόπιτα, με το λεπτό χειροποίητο φύλλο και το χαρακτηριστικό σπειροειδές σχήμα της, αποτελεί το πιο γνωστό τοπικό έδεσμα, ενώ το μέλι, οι ελιές, τα αμύγδαλα, τα δαμάσκηνα και το κρασί συμπληρώνουν τη γαστρονομική ταυτότητα του τόπου.