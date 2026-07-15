Από το 2015 προβλέφθηκε ότι οι πόροι της ειδικής εισφοράς δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για επιδοτήσεις μεταφοράς καυσίμων, αλλά θα κατευθύνονται στον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη γενικών δημοσίων δαπανών.

Για πολλά χρόνια το Δημόσιο επιδοτούσε τις εταιρείες που μετέφεραν καύσιμα σε απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα νησιά, ώστε το αυξημένο κόστος μεταφοράς να μην επιβαρύνει τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Για τον σκοπό αυτό λειτουργούσε ειδικός λογαριασμός, ο οποίος χρηματοδοτούνταν από ειδική εισφορά που κατέβαλλαν οι εταιρείες πετρελαιοειδών. Από τον λογαριασμό αυτό καταβάλλονταν οι επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις που τροφοδοτούσαν με καύσιμα τις προβληματικές περιοχές της χώρας.

Πώς προέκυψαν οι εκκρεμείς υποθέσεις

Το καθεστώς αυτό άλλαξε το 2008, όταν ο ειδικός λογαριασμός καταργήθηκε, ενώ από το 2015 προβλέφθηκε ότι οι πόροι της ειδικής εισφοράς δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για επιδοτήσεις μεταφοράς καυσίμων, αλλά θα κατευθύνονται στον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη γενικών δημοσίων δαπανών. Ωστόσο, παρέμειναν σε εκκρεμότητα αιτήματα εταιρειών που αφορούσαν μεταφορές καυσίμων οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί πριν από την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν δικαστικές διαμάχες. Σε αρκετές περιπτώσεις τα δικαστήρια δικαίωσαν τις εταιρείες, υποχρεώνοντας τη Διοίκηση να εξετάσει εκ νέου τα αιτήματά τους.

Οι απαντήσεις του ΝΣΚ στα τρία ερωτήματα

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος ζήτησε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να απαντήσει σε τρία βασικά ερωτήματα. Το πρώτο ήταν αν εξακολουθεί να ισχύει η υπουργική απόφαση του 2013, η οποία καθορίζει τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζουν οι εταιρείες για να λάβουν την επιδότηση. Το δεύτερο αφορούσε τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί η αρμόδια υπηρεσία όταν δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την ακρίβεια όλων των στοιχείων που υποβάλλουν οι εταιρείες. Το τρίτο ήταν αν δικαιούνται επιδότηση οι μεταφορές αεροπορικού καυσίμου που γίνονται αποκλειστικά μέσα στο ίδιο νησί, για παράδειγμα από μια αποθήκη καυσίμων προς το τοπικό αεροδρόμιο.

Το ΝΣΚ καταλήγει ότι η υπουργική απόφαση του 2013 εξακολουθεί να αποτελεί το ισχύον πλαίσιο για τις συγκεκριμένες εκκρεμείς υποθέσεις και εξακολουθεί να καθορίζει ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την πληρωμή των επιδοτήσεων. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η αρμόδια υπηρεσία δεν μπορεί να πιστοποιεί στοιχεία τα οποία αντικειμενικά δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει, αλλά οφείλει να ενεργεί με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία και τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί.

Εκτός επιδότησης οι ενδονησιωτικές μεταφορές αεροπορικού καυσίμου

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η απάντηση στο ζήτημα του αεροπορικού καυσίμου. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους διευκρινίζει ότι όταν το καύσιμο μεταφέρεται από εγκατάσταση που βρίσκεται σε ένα νησί προς πελάτη στο ίδιο ακριβώς νησί, όπως για παράδειγμα προς το αεροδρόμιο του νησιού, η μεταφορά αυτή δεν θεωρείται ότι εξυπηρετεί τον σκοπό της επιδότησης, δηλαδή την κάλυψη του αυξημένου κόστους εφοδιασμού απομακρυσμένων περιοχών. Για τον λόγο αυτό δεν γεννά δικαίωμα καταβολής επιδότησης.