Η Αλβανική Ριβιέρα εκτείνεται κατά μήκος της νοτιοδυτικής ακτής της Αλβανίας, από το Λογαρά μέχρι και τους Άγιος Σαράντα και αποτελεί, πλέον, πόλο έλξης για τους ταξιδιώτες που αναζητούν ένα μέρος με καταγάλανα νερά και βουνίσιο τοπίο.

Η Αλβανική Ριβιέρα αποτελεί έναν από τους πιο ανερχόμενους προορισμούς της Ευρώπης που προσελκύει πλήθος ταξιδιωτών, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Βρίσκεται στη νοτιοδυτική ακτή της Αλβανίας και εκτείνεται κατά μήκος του Ιονίου Πελάγους, πολύ κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα. Με κρυστάλλινα νερά, εντυπωσιακά τοπία και τιμές που δύσκολα συναντά κανείς αλλού στη Μεσόγειο, η περιοχή αυτή κερδίζει συνεχώς το ενδιαφέρον των ταξιδιωτών που αναζητούν κάτι διαφορετικό από τα πολυσύχναστα νησιά της Ελλάδας ή της Ιταλίας.

Αλβανική Ριβιέρα – Οι πιο γνωστές παραλίες της

Φημίζεται για τις εξωτικές παραλίες, πολλές από τις οποίες θυμίζουν τα νερά της Καραϊβικής.

Μερικές από τις πιο γνωστές ακτές, είναι το Κσαμίλ, που ξεχωρίζει για τα καταπράσινα νησάκια και τα κρυστάλλινα νερά, τη Δρυμάδες, μία παραλία, ιδανική για όσους θέλουν να συνδυάσουν την ηρεμία της θάλασσας με την έντονη νυχτερινή ζωή.

Η παραλία Γιάλι με τη νεανική της ατμόσφαιρα και τα καθαρά νερά, αλλά και την Γκίπε, έναν πιο απομονωμένο και εντυπωσιακό «κρυφό» παράδεισο, που προσεγγίζεται είτε με πεζοπορία μέσα από φαράγγι είτε με σκάφος.

Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθεί κανείς την Αλβανική Ριβιέρα είναι από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θεωρούνται οι πιο πολυσύχναστοι μήνες, ενώ ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβριος προσφέρουν πιο ήρεμες διακοπές με εξίσου καλό καιρό.

Το πιο ιδιαίτερο στοιχείο ωστόσο, αποτελεί το γεγονός ότι πρόκειται για έναν ιδιαίτερα οικονομικό προορισμό, δίπλα στην Ελλάδα, που έχει να προσφέρει εμπειρίες και καταγάλανα νερά για τις διακοπές του καλοκαιριού.

Έτσι, η Αλβανική Ριβιέρα αποτελεί έναν προορισμό που συνδυάζει αυθεντικότητα, φυσική ομορφιά και προσιτές τιμές, σε μια εποχή που οι περισσότερες καλοκαιρινές επιλογές γίνονται ολοένα και πιο ακριβές. Με παραλίες που συναγωνίζονται διάσημους μεσογειακούς προορισμούς και με εύκολη πρόσβαση από την Ελλάδα, δεν είναι τυχαίο ότι κερδίζει συνεχώς έδαφος στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών.

{https://www.youtube.com/watch?v=2iONryUMvE4}