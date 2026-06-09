Το βίντεο παραπέμπει σε δηλώσεις του Ράμα, ο οποίος επέκρινε bloggers και influencers για τη στήριξή τους στις διαδηλώσεις στην Αλβανία κατά του project δισεκατομμυρίων του γαμπρού του Τραμπ.

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, έκανε repost ανάρτηση λογαριασμού AI που τον απεικονίζει με δερμάτινη φούστα, τακούνια και εσώρουχα να χλευάζει influencers που στηρίζουν τις μαζικές διαδηλώσεις κατά της επένδυσης του Τζάρεντ Κούσνερ και της Ιβάνκας Τραμπ στη χώρα.

Το βίντεο παραπέμπει σε δηλώσεις του Ράμα, ένθερμου οπαδού του επενδυτικού project, ο οποίος επέκρινε bloggers και influencers για τη στήριξή τους σε διαδηλώσεις κατά του μεγαλόπνοου έργου δισεκατομμυρίων στις αλβανικές ακτές.

Ωστόσο, ο Ράμα φαίνεται πως έχει χιούμορ, καθώς αναδημοσίευσε το βίντεο που τον χλευάζει και έγραψε στη λεζάντα «ποιος το έκανε αυτό; Χαχαχαχ».

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Η επένδυση του Κούσνερ και η αδιάλλακτη θέση υπέρ του project του Έντι Ράμα έχει προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις ακτιβιστών στην Αλβανία. Τα Μέσα έχουν ονομάσει τις διαδηλώσεις «επανάσταση των φλαμίνγκο», καθώς η περιοχή ενδιαφέροντος του Κούσνερ αποτελεί βασικό σταθμό για τα πουλιά αυτά.

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Το σχέδιο, που προβλέπει τη δημιουργία ξενοδοχείων, διαμερισμάτων, πολυτελών κατοικιών και μίας μαρίνας, συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ και την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα. Η Αλβανία έχει ακτογραμμή μήκους 450 χλμ. που έχει μείνει κατά το μεγαλύτερο μέρος ανεκμετάλλευτη, λόγω των σκληρών νόμων που επικρατούσαν επί δεκαετίες κατά το προηγούμενο κομμουνιστικό καθεστώς.

Οι διαδηλωτές φοβούνται πως, με την επένδυση αυτή, η παρθένα ακτογραμμή θα περάσει στα χέρια πλουσίων επενδυτών. Η μαζική οργή πυροδοτήθηκε όταν κυκλοφόρησε βίντεο που δείχνει να σέρνεται διαδηλωτής από φύλακα ιδιωτικής εταιρείας ενώ διαδήλωνε στην περιοχή. Το επενδυτικό έργο σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί εντός ενός φυσικού καταφυγίου και μιας από τις πιο πολύτιμες περιοχές βιοποικιλότητας της Αλβανίας, που αποτελεί βασικό σταθμό για τα αποδημητικά πουλιά κατά μήκος των ακτών της Αδριατικής.