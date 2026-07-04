Με μια ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτικά ομιλία από το Μάουντ Ράσμορ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κήρυξε την έναρξη των εορτασμών για τη συμπλήρωση 250 ετών από την Αμερικανική Ανεξαρτησία, επιλέγοντας να δώσει έντονο κομματικό τόνο σε μια επέτειο που παραδοσιακά έχει ενωτικό χαρακτήρα.

Κατά την ομιλία του, όπως αναφέρει ο Guardian, ο Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά των προοδευτικών Δημοκρατικών, τους οποίους κατηγόρησε ότι επιδιώκουν να αλλοιώσουν την ιστορία και τις θεμελιώδεις αξίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Υποστήριξε ότι η αμερικανική ταυτότητα και οι αρχές πάνω στις οποίες ιδρύθηκε η χώρα βρίσκονται υπό απειλή, ενώ χαρακτήρισε τον κομμουνισμό ως έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει σήμερα η αμερικανική κοινωνία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τη γνωστή ρητορική του γύρω από τον πατριωτισμό, υποστηρίζοντας ότι η διατήρηση της ιστορικής μνήμης αποτελεί βασική προϋπόθεση για το μέλλον της χώρας. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους, όπως είπε, επιχειρούν να αναθεωρήσουν την αμερικανική ιστορία ή να υποβαθμίσουν τον ρόλο των ιδρυτών του κράτους.

Η εκδήλωση συνδύασε πολιτικές τοποθετήσεις με εορταστικό πρόγραμμα, περιλαμβάνοντας μουσικές εμφανίσεις, καλλιτεχνικά δρώμενα και πατριωτικές εκδηλώσεις, αποτελώντας την πρώτη μεγάλη δράση των εορτασμών που θα κορυφωθούν με την εθνική επέτειο της 4ης Ιουλίου. Ωστόσο, η επιλογή του προέδρου να χρησιμοποιήσει την περίσταση για να επιτεθεί στους πολιτικούς του αντιπάλους προκάλεσε αντιδράσεις, με επικριτές να υποστηρίζουν ότι μια ιστορική επέτειος εθνικής σημασίας μετατράπηκε σε πεδίο κομματικής αντιπαράθεσης.

Οι εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας θα συνεχιστούν σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες με παρελάσεις, συναυλίες, πολιτιστικές δράσεις και μεγάλες εορταστικές εκδηλώσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική πόλωση παραμένει έντονη και επηρεάζει ακόμη και τις σημαντικότερες εθνικές επετείους της χώρας.