Η νέα διπλωματική προσπάθεια εξελίσσεται ενώ η κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025 παραμένει εύθραυστη.

Νέα διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, με τον πρόεδρο του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Χαλίλ αλ Χάγια, να μεταβαίνει στο Κάιρο για συνομιλίες με Αιγύπτιους αξιωματούχους, λίγο πριν από την επίσκεψη του Τζάρεντ Κούσνερ στην περιοχή.

Σύμφωνα με πηγή της Χαμάς που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο αλ Χάγια αναμενόταν στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα το βράδυ του Σαββάτου. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψή του στην Αίγυπτο αφότου ανέλαβε την ηγεσία του παλαιστινιακού κινήματος στα τέλη Ιουλίου.

Ο ηγέτης της Χαμάς αναμένεται να συναντηθεί με τον επικεφαλής της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών, Χασάν Ρασάντ, καθώς το Κάιρο εξακολουθεί να διαδραματίζει κεντρικό μεσολαβητικό ρόλο στις εξελίξεις γύρω από τη Γάζα.

Οι επαφές πραγματοποιούνται ενόψει της επίσκεψης του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σε Ισραήλ και Αίγυπτο την ερχόμενη εβδομάδα. Τον Κούσνερ θα συνοδεύσει ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, ύπατος εκπρόσωπος του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Τραμπ.

Στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθεί ο αμερικανικός «οδικός χάρτης» 15 σημείων για τη Γάζα, ο οποίος παρουσιάστηκε στα τέλη Ιουλίου. Το σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα που εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Χαμάς έχει αποδεχθεί το σχέδιο, ωστόσο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το απέρριψε δημόσια στις 9 Αυγούστου. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων προϋποθέτει τον «αληθινό» αφοπλισμό της Χαμάς.

Κούσνερ και Μλαντένοφ προσβλέπουν, σύμφωνα με πηγή του «Συμβουλίου Ειρήνης», σε «εποικοδομητικές συζητήσεις» για το συνολικό σχέδιο Τραμπ.

Σημειώνεται πως η νέα διπλωματική προσπάθεια εξελίσσεται ενώ η κατάπαυση του πυρός που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2025 παραμένει εύθραυστη. Οι ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν περιοριστεί, χωρίς όμως να σταματήσουν. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, τουλάχιστον 1.260 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από τότε.