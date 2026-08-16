Για ανθρώπους που έχουν ήδη χάσει σπίτια, περιουσίες και την αίσθηση ασφάλειας, η προοπτική ενός νέου πολέμου σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσουν ξανά από την αρχή.

Η Υεμένη βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τον φόβο μιας γενικευμένης σύρραξης, καθώς έπειτα από χρόνια σχετικής ηρεμίας οι Χούθι εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον περιοχών που ελέγχονται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Για χιλιάδες κατοίκους, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη εκτοπιστεί εξαιτίας του πολέμου, η νέα κλιμάκωση ξυπνά μνήμες από τις πιο σκοτεινές ημέρες της σύγκρουσης.

Ο Ανουάρ, πατέρας δύο παιδιών, είχε εγκαταλείψει τη Χοντάιντα και βρήκε καταφύγιο στη Μόκα, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Πίστευε ότι εκεί η οικογένειά του θα ήταν ασφαλής. Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα οι Χούθι έπληξαν το λιμάνι της πόλης, εντείνοντας τους φόβους για έναν νέο κύκλο βίας και εκτοπισμών.

«Δεν φοβάμαι για μένα, αλλά για τα παιδιά μου και την οικογένειά μου. Αυτό είναι το πιο δύσκολο», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ανάλογη είναι η εικόνα που περιγράφει ο Ναζίμ Χαμούντ αλ Ουαμπάνι, κάτοικος της Μόκα. «Όλος ο κόσμος ζει μέσα στον φόβο», λέει, εξηγώντας ότι πύραυλοι και drones περνούν πλέον σχεδόν καθημερινά πάνω από την περιοχή.

Η ένταση αναζωπυρώθηκε τον περασμένο μήνα, όταν κατέρρευσε η κατάπαυση του πυρός μεταξύ των Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, και της κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία. Είχαν προηγηθεί πλήγματα, τα οποία αποδόθηκαν στη σαουδαραβική αεροπορία, στο αεροδρόμιο της Σανάα.

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Έκτοτε, οι Χούθι έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών υποδομών και πλοίων, ενώ ανακοίνωσαν αποκλεισμό λιμανιών και πλοίων του βασιλείου στην Ερυθρά Θάλασσα. Η εξέλιξη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία λόγω του κρίσιμου ρόλου της περιοχής στο παγκόσμιο εμπόριο και στις μεταφορές υδρογονανθράκων.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η κατάσταση στη Μαρίμπ. Την περασμένη εβδομάδα, οι Χούθι εξαπέλυσαν τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις των τελευταίων ετών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 58 μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων. Δύο άμαχοι έχασαν επίσης τη ζωή τους από βομβαρδισμό σε κατοικημένες περιοχές και καταυλισμό εκτοπισμένων.

Στη Μαρίμπ έχει καταφύγει περίπου το 60% των εσωτερικά εκτοπισμένων της Υεμένης, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Ανάμεσά τους βρίσκεται ο 46χρονος Άλι Μουνίφ, ο οποίος εγκατέλειψε το χωριό του το 2021. «Αν ξαναρχίσει ο πόλεμος στη Μαρίμπ, να φύγουμε και να πάμε πού;», διερωτάται.

Για ανθρώπους που έχουν ήδη χάσει σπίτια, περιουσίες και την αίσθηση ασφάλειας, η προοπτική ενός νέου πολέμου σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να ξεκινήσουν ξανά από την αρχή. Κάτοικοι περιγράφουν ότι βιώνουν ξανά τον φόβο, το άγχος και την απελπισία των προηγούμενων ετών, με μία εργαζόμενη σε υπηρεσία αρωγής να συνοψίζει την καθημερινότητα: «Ζούμε με τον μόνιμο φόβο πως θα γίνουμε στόχοι».