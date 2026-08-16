Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων πως μαζί με τον στόχο βρισκόταν η οικογένειά του, τονίζοντας ότι οι άμαχοι δεν αποτελούσαν στόχο.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σκοτώθηκαν το Σάββατο από ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε δύο κοινότητες στον νότιο Λίβανο, στον βαρύτερο ημερήσιο απολογισμό μετά τις συμφωνίες του Ιουνίου που είχαν οδηγήσει σε σχετική αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε αρχικά ότι έπληξε «τρομοκρατική υποδομή» της Χεζμπολά ως αντίποινα για ενέργεια εναντίον στρατιωτών του στον νότιο Λίβανο. Αργότερα ανέφερε ότι σε επίθεση στο χωριό Ανσάρ σκοτώθηκε ο Αλί Σαμίρ αλ Χατζ Χάσαν, τον οποίο παρουσίασε ως επικεφαλής τάγματος της επίλεκτης Δύναμης αλ Ραντουάν της Χεζμπολά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, στο συγκεκριμένο πλήγμα έχασαν τη ζωή τους συνολικά επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά και δύο γυναίκες. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι πληροφορήθηκε εκ των υστέρων πως μαζί με τον στόχο βρισκόταν η οικογένειά του, τονίζοντας ότι οι άμαχοι δεν αποτελούσαν στόχο.

Ακολούθησε νέο πλήγμα στην κοινότητα Ντέιρ Ζαχράνι, περίπου 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα, όπου σκοτώθηκαν ακόμη τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν 17. Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται ένα παιδί και 11 γυναίκες.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στη Βηρυτό. Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν κατήγγειλε ότι ξεκληρίστηκε «ολόκληρη οικογένεια», εκτιμώντας ότι οι βομβαρδισμοί στέλνουν σαφές μήνυμα ενόψει της συνέχισης των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο επόμενος γύρος των συνομιλιών αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου στη Ρώμη.

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Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ απέρριψε την ισραηλινή επιχειρηματολογία, επισημαίνοντας ότι τα επτά θύματα στο Ανσάρ δεν αποτελούσαν «στρατιωτική υποδομή». Από την πλευρά της, η Χεζμπολά προειδοποίησε ότι θα υπάρξει «προσήκουσα απάντηση» και ζήτησε από τη λιβανική κυβέρνηση να τερματίσει τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μετά τους βομβαρδισμούς, κάτοικοι άρχισαν να εγκαταλείπουν περιοχές του νότιου Λιβάνου, με ουρές αυτοκινήτων να κατευθύνονται προς τη Σαΐντα. Το Ισραήλ έκανε λόγο για «επικίνδυνη παραβίαση της συμφωνίας» από τη Χεζμπολά και ανακοίνωσε ότι τρεις στρατιωτικοί του τραυματίστηκαν σοβαρά.

Η νέα αιματηρή κλιμάκωση δημιουργεί πλέον πρόσθετη πίεση στις εύθραυστες συμφωνίες αποκλιμάκωσης. Παρά τη μείωση της έντασης τους τελευταίους μήνες, οι λιβανικές αρχές εξακολουθούν να καταγράφουν σποραδικές ισραηλινές επιθέσεις, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της παρουσίας ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο και του προβλεπόμενου αφοπλισμού της Χεζμπολά.