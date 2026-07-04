Το δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξη στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου του ζήτησε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο και ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη την ερχόμενη εβδομάδα μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το Axios, το αίτημα για τη συνάντηση προήλθε από τον Νετανιάχου, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες διατηρούν πολύ καλή σχέση, προσθέτοντας χαρακτηριστικά πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «ξέρει ποιος είναι το αφεντικό».

Η συνάντηση θα είναι η πρώτη τους μετά τη συνάντηση του Φεβρουαρίου, όταν ο Νετανιάχου είχε παρουσιάσει σχέδιο για κοινή στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις των δύο πλευρών φαίνεται να έχουν δοκιμαστεί, καθώς υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τη διαχείριση της κρίσης και τις επόμενες κινήσεις στην περιοχή.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν στον πόλεμο με το Ιράν, στις προοπτικές για την επόμενη ημέρα, αλλά και στις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις. Παράλληλα, η συνάντηση αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία για τον Νετανιάχου, καθώς πραγματοποιείται λίγους μήνες πριν από τις ισραηλινές εκλογές, σε μια περίοδο όπου επιδιώκει να ενισχύσει το προφίλ του τόσο στο εσωτερικό όσο και στη διεθνή σκηνή.

Υπενθυμίζεται πως οι συναντήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να προκαλεί διεθνή ανησυχία. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν όχι μόνο την ασφάλεια της περιοχής, αλλά και τις διεθνείς ισορροπίες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στις διπλωματικές και στρατηγικές εξελίξεις.

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Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται ζητήματα όπως η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Ουάσιγκτον και Ιερουσαλήμ, η αντιμετώπιση των απειλών για την ασφάλεια του Ισραήλ, καθώς και οι πιθανές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Παράλληλα, οι δύο ηγέτες εξετάζουν τις επιπτώσεις που έχει η σύγκρουση στην περιφερειακή σταθερότητα, στις ενεργειακές αγορές και στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις.

Η συνέχιση των εχθροπραξιών στο Ιράν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα. Πολλές χώρες και διεθνείς οργανισμοί απευθύνουν εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση, επιδιώκοντας την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη σύρραξη στη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα, οι ανθρωπιστικές συνέπειες της σύγκρουσης εντείνουν τις πιέσεις για την εξεύρεση πολιτικής λύσης.