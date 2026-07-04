Πλέον, απαλλαγή θα έχουν μόνο οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος με μηδενική συνολική κατανάλωση.

Μια αλλαγή που πέρασε σχεδόν απαρατήρητη με τον Νόμο 5308/2026 αναμένεται να επηρεάσει χιλιάδες νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα. Πρόκειται για την απαλλαγή από το ανταποδοτικό τέλος της ΕΡΤ, δηλαδή τα 3 ευρώ τον μήνα που χρεώνονται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

Μέχρι σήμερα, ο νόμος προέβλεπε ότι από το τέλος της ΕΡΤ απαλλάσσονταν όσοι είχαν μηνιαία αξία κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος έως 10 ευρώ. Η διάταξη αυτή λειτουργούσε ως μια μικρή αλλά ουσιαστική ανάσα για ηλικιωμένους, χαμηλοσυνταξιούχους, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και οικογένειες που ζουν με πολύ περιορισμένα μέσα. Με το άρθρο 35 του νέου νόμου, όμως, το κριτήριο αλλάζει πλήρως. Πλέον, απαλλαγή θα έχουν μόνο οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος με μηδενική συνολική κατανάλωση. Με απλά λόγια, ακόμη και αν ένα σπίτι καταναλώσει μία μόνο κιλοβατώρα, χάνει την απαλλαγή και θα πληρώνει κανονικά τα 3 ευρώ τον μήνα ή 36 ευρώ τον χρόνο.

Ποιοι επηρεάζονται

Μια ηλικιωμένη που ζει μόνη της και, χάρη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, πληρώνει μόλις 8 ευρώ τον μήνα για ρεύμα, μέχρι σήμερα δεν πλήρωνε τέλος ΕΡΤ. Από εδώ και πέρα θα επιβαρύνεται κανονικά.

Μια οικογένεια που λαμβάνει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και έχει λογαριασμό 7 ευρώ τον μήνα θα χάσει επίσης την απαλλαγή, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Ένα άτομο με αναπηρία που κάνει μεγάλη οικονομία στη χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και κρατά τον λογαριασμό του κάτω από τα 10 ευρώ θα πληρώνει πλέον και αυτό το τέλος της ΕΡΤ.

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Την ίδια στιγμή, ένα κλειστό εξοχικό ή μια ακατοίκητη κατοικία χωρίς καμία απολύτως κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος θα εξακολουθεί να απαλλάσσεται.

Η αλλαγή αυτή μεταφέρει το κριτήριο από την οικονομική αδυναμία στη μηδενική κατανάλωση. Έτσι, η απαλλαγή που μέχρι σήμερα λειτουργούσε ως μέτρο στήριξης για τους πιο αδύναμους, περιορίζεται πλέον μόνο σε παροχές που δεν χρησιμοποιούνται καθόλου.

Το πόσα νοικοκυριά θα επηρεαστούν δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι πολλοί πολίτες που προσπαθούν καθημερινά να εξοικονομήσουν ακόμη και το τελευταίο ευρώ θα βρεθούν αντιμέτωποι με μια νέα, πρόσθετη επιβάρυνση στον λογαριασμό του ρεύματος.