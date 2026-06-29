Η νέα ρύθμιση στοχεύει να καλύψει το διάστημα μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, ώστε οι ωφελούμενοι να μην μένουν χωρίς στεγαστική στήριξη μέχρι να σταθεροποιηθούν στη νέα κατοικία τους.

Επίδομα στέγασης έως και 300 ευρώ τον μήνα για διάστημα έως ενός έτους θα μπορούν να λάβουν όσοι ολοκληρώνουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Κάλυψη» και προχωρούν στη μίσθωση νέας κατοικίας, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το επίδομα θα χορηγείται για έως δώδεκα μήνες και διαμορφώνεται στα 225 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, στα 262,50 ευρώ για νοικοκυριό δύο ατόμων και στα 300 ευρώ για νοικοκυριά τριών ή περισσότερων ατόμων. Προϋπόθεση είναι η νέα σύμβαση μίσθωσης να έχει συναφθεί μέσα σε έξι μήνες από την αποχώρηση από το πρόγραμμα «Κάλυψη», ενώ η επιδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος του καταβαλλόμενου ενοικίου.

Πέρα από τη νέα οικονομική ενίσχυση, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας και την αύξηση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος.

Αξιοποίηση ακινήτων και στρατοπέδων

Βασικός άξονας είναι η αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου που παραμένουν αναξιοποίητα. Ειδικότερα, προβλέπεται η ανάπτυξη τουλάχιστον 2.300 κοινωνικών κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα, μέσω συνεργασίας του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Οι πρώτες κατοικίες, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, αναμένεται να παραδοθούν το 2028. Η χρηματοδότηση θα προέλθει από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και αφορά την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κατοικιών.

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Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οι νέοι οικισμοί θα περιλαμβάνουν, εκτός από κατοικίες, κοινόχρηστους χώρους, παιδικές χαρές, χώρους πρασίνου, βρεφονηπιακούς σταθμούς, κοινωνικές υπηρεσίες και καταστήματα καθημερινών αναγκών.

Για την υλοποίηση των έργων δημιουργείται ειδικό θεσμικό πλαίσιο αξιοποίησης των ακινήτων του Ταμείου Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα προβλέπονται ταχύτερες διαδικασίες πολεοδομικής ωρίμανσης και αδειοδότησης, με στόχο να περιοριστούν οι καθυστερήσεις που παρατηρούνταν σε αντίστοιχα έργα.

Φορολογικές απαλλαγές

Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη φορολογική απαλλαγή για το εισόδημα που αποκτούν δήμοι, περιφέρειες, αναπτυξιακοί οργανισμοί ΟΤΑ και μη κερδοσκοπικοί φορείς από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτων που χρησιμοποιούνται για κοινωνική κατοικία. Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση των προγραμμάτων κοινωνικής μίσθωσης.

Παράλληλα, διευκολύνεται η αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτιρίων σε κατοικίες, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προκειμένου να αξιοποιηθούν κτίρια που παραμένουν σήμερα κενά ή υποχρησιμοποιούνται.

Για τις κατοικίες που θα δημιουργηθούν μέσω της αλλαγής χρήσης προβλέπεται ότι δεν θα μπορούν να διατίθενται σε βραχυχρόνια μίσθωση για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών, ώστε να παραμείνουν διαθέσιμες για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών.

Σύμφωνα με το υπουργείο, οι παρεμβάσεις εντάσσονται στην Εθνική Στρατηγική Στέγασης 2026-2035 και έχουν στόχο τόσο τη στήριξη των νοικοκυριών όσο και την αύξηση του διαθέσιμου αποθέματος προσιτών κατοικιών.