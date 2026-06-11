Την ίδια στιγμή, η αγορά μισθώσεων γραφείων παρουσίασε σαφώς ηπιότερη δυναμική.

Ανοδικά κινήθηκαν το 2025 οι τιμές των επαγγελματικών ακινήτων στην Ελλάδα, με τα γραφεία υψηλών προδιαγραφών να καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση 5,1%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο ρυθμός ανόδου παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με το 2024, με την Αθήνα να ξεχωρίζει καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές, ενώ πιο συγκρατημένη ήταν η εικόνα στα μισθώματα.

Ειδικότερα, οι τιμές των γραφείων υψηλών προδιαγραφών αυξήθηκαν κατά 7% στην Αθήνα, κατά 4,2% στη Θεσσαλονίκη και κατά 2,5% στην υπόλοιπη χώρα. Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οι τιμές ενισχύθηκαν κατά 4,5% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο, με την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας να σημειώνει άνοδο 6,1%, την υπόλοιπη Ελλάδα 3,3%, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε οριακή υποχώρηση 0,4%.

Την ίδια στιγμή, η αγορά μισθώσεων γραφείων παρουσίασε σαφώς ηπιότερη δυναμική. Σε επίπεδο χώρας, τα μισθώματα αυξήθηκαν μόλις κατά 0,8% το 2025, με την Αθήνα να εμφανίζει σημαντική ενίσχυση 5,5%, τη στιγμή που στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα σημειώθηκαν μειώσεις 1,2% και 2,1% αντίστοιχα. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, τα μισθώματα κατέγραψαν αύξηση 1% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο.

Στην αγορά των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών, οι τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4,8% το 2025, επιβραδύνοντας ωστόσο σε σχέση με την άνοδο 8,8% που είχε καταγραφεί το 2024. Η Αθήνα διατήρησε την πρωτοκαθεδρία με αύξηση 5,3%, ενώ ακολούθησαν η υπόλοιπη Ελλάδα με 4,4% και η Θεσσαλονίκη με 2,7%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, οι τιμές των καταστημάτων ενισχύθηκαν κατά 3,9% σε πανελλαδικό επίπεδο, με την Αθήνα να σημειώνει άνοδο 5,4%, τη Θεσσαλονίκη 0,9% και την υπόλοιπη χώρα 2%.

Παράλληλα, τα μισθώματα των καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 3,6% σε ετήσια βάση, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να καταγράφονται και πάλι στην Αθήνα, όπου έφτασαν το 5,7%, έναντι 2,7% στη Θεσσαλονίκη και μόλις 0,5% στην υπόλοιπη Ελλάδα.