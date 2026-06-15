Τα κλιματιστικά έχουν επιστρέψει για τα καλά στη ζωή μας και μαζί τους και οι «φουσκωμένοι» λογαριασμοί ρεύματος.

Όσοι έχουν κλιματιστικό στο σπίτι τους κατά πάσα πιθανότητα το έχουν ήδη ανάψει ενώ άλλοι βρίσκονται σε περίοδο έρευνας αγοράς πριν πιάσουν οι πρώτοι καύσωνες. Πόσο ρεύμα καίει όμως ένα κλιματιστικό inverter για ψύξη;

Τα τελευταία χρόνια οι μεγαλύτερες εταιρείες κλιματιστικών έχουν κάνει τεράστια πρόοδο στα προϊόντα που προσφέρουν μειώνοντας κατά πολύ τις καταναλώσεις ρεύματος κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε πόσο ρεύμα καίει ένα κλιματιστικό inverter 9.000 btu, το οποίο λειτουργεί για 8 ώρες την ημέρα.

Συγκεκριμένα, ένα κλιματιστικό inverter 9.000 btu που λειτουργεί για 8 ώρες κοστίζει 1,51 ευρώ την ημέρα, ήτοι 45,29 ευρώ τον μήνα.

Αντίστοιχα ένα κλιματιστικό inverter 12.000 BTU που λειτουργεί για 8 ώρες κοστίζει 2,15 ευρώ την ημέρα, ήτοι 64,42 ευρώ τον μήνα.

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Ένα κλιματιστικό inverter 18.000 BTU που λειτουργεί για 8 ώρες κοστίζει 3,94 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 118,30 ευρώ τον μήνα.

Τέλος, ένα κλιματιστικό inverter 24/000 BTU που λειτουργεί για 8 ώρες κοστίζει 5,40 ευρώ την ημέρα, δηλαδή 161,85 ευρώ τον μήνα.

Με τον πρώτο καύσωνα να πλησιάζει, όλο και περισσότερος κόσμος κάνει έρευνα αγοράς για αγορά κλιματιστικού. Κοινό ζητούμενο όλων των ενδιαφερομένων είναι να είναι αξιόπιστο, να ψύχει καλά τον χώρο και να είναι οικονομικό.

Και γιατί οικονομικό; Γιατί η άνοδος των τιμών ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι προσθέτει έξτρα άγχος στους πολίτες. Το άγχος για τις διακυμάνσεις στις τιμές της κιλοβατώρας είναι έντονο καθώς χιλιάδες καταναλωτές παραμένουν στα πράσινα τιμολόγια.

Κατανάλωση και κόστος: Ανεμιστήρας vs Κλιματιστικό

Ο ανεμιστήρας καταναλώνει σαφώς λιγότερη ενέργεια σε σχέση με το κλιματιστικό, ωστόσο η αποτελεσματικότητά του σε συνθήκες καύσωνα είναι περιορισμένη.

Κατανάλωση Ανεμιστήρα

Ο ανεμιστήρας οροφής καταναλώνει περίπου 2-3 λεπτά του ευρώ ανά ώρα. Δηλαδή, για 10 ώρες ημερησίως, το κόστος φτάνει περίπου τα 0,30 ευρώ.

Ο ανεμιστήρας δαπέδου έχει μικρότερη κατανάλωση, περίπου 1 λεπτό του ευρώ ανά ώρα.

Κατανάλωση Κλιματιστικού (με τιμή κιλοβατώρας 0,099 ευρώ):

Χωρίς inverter

Κλιματιστικό 9.000 BTU καταλανώνει 0,18 ευρώ/ώρα

Κλιματιστικό 12.000 BTU καταλανώνει 0,24 ευρώ/ώρα

Κλιματιστικό 18.000 BTU καταλανώνει 0,36 ευρώ/ώρα

Κλιματιστικό 24.000 BTU καταλανώνει 0,48 ευρώ/ώρα

Με inverter

Κλιματιστικό 9.000 BTU καταλανώνει 0,15 ευρώ/ώρα

Κλιματιστικό 12.000 BTU καταλανώνει 0,20 ευρώ/ώρα

Κλιματιστικό 18.000 BTU καταλανώνει 0,30 ευρώ/ώρα

Κλιματιστικό 24.000 BTU καταλανώνει 0,40 ευρώ/ώρα