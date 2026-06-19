Ένας 46χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε την ζωή του το βράδυ της Πέμπτης σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Κηφισού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 23:50 στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της εισόδου στην Πέτρου Ράλλη, όταν η μοτοσικλέτα του 46χρονου εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα.
Ο 46χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος.
Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ