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Η μοτοσικλέτα του 46χρονου εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Ένας 46χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας έχασε την ζωή του το βράδυ της Πέμπτης σε τροχαίο δυστύχημα στη λεωφόρο Κηφισού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 23:50 στη λεωφόρο Κηφισού στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος της εισόδου στην Πέτρου Ράλλη, όταν η μοτοσικλέτα του 46χρονου εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε μεταλλικά κιγκλιδώματα.

Ο 46χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ