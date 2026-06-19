Έντονη αντιπαράθεση στο ευρωκοινοβούλιο μετά την έγκριση του σχεδίου της ΕΕ που αποσκοπεί στην αύξηση των απελάσεων.

Σφοδρές επικρίσεις δέχτηκαν δεξιοί ευρωβουλευτές οι οποίοι πανηγύρισαν το αποτέλεσμα ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αύξηση των απελάσεων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, φωνάζοντας το σύνθημα «Στείλτε τους πίσω». «Ντροπή σας», φώναξαν ευρωβουλευτές της αριστερής πτέρυγας.

Η έντονη αντιπαράθεση στο ευρωκοινοβούλιο σημειώθηκε την Τετάρτη, όταν οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν (418 ψήφους υπέρ, 218 κατά) τα αμφιλεγόμενα μέτρα που αποσκοπούν στην αύξηση των απελάσεων ανθρώπων χωρίς νόμιμα έγγραφα.

{https://www.youtube.com/watch?v=RkxAlKdClyE}

Η μεταρρύθμιση έχει δεχθεί εκτεταμένη κριτική από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων η Amnesty International France, η οποία χαρακτήρισε τα νέα μέτρα «παράλογα, σκληρά και μεροληπτικά», καθώς και από 16 εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, οι οποίοι περιέγραψαν περισσότερους από δώδεκα τρόπους με τους οποίους οι κανόνες ενδέχεται να παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Μαύρες τρύπες ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

Το Σύμφωνο περιλαμβάνει μέτρα βάσει των οποίων οι άνθρωποι θα μπορούν να κρατούνται έως και δύο χρόνια ή να μεταφέρονται σε υπεράκτια κέντρα, τα οποία έχουν περιγραφεί ως «μαύρες τρύπες ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ενώ παράλληλα επιτρέπουν την εγκαθίδρυση στην Ευρώπη μηχανισμών επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας, στα «πρότυπα» της αμερικανικής υπηρεσίας ICE.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Την Τετάρτη, κυρίως κεντροδεξιοί και ακροδεξιοί ευρωβουλευτές ένωσαν τις δυνάμεις τους στην ψηφοφορία και η υπερψήφιση του Συμφώνου έγινε δεκτή με θερμά χειροκροτήματα στο ευρωκοινοβούλιο.

Πολλοί δεξιοί ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι, ενώ ορισμένοι ύψωσαν τις γροθιές τους στον αέρα φωνάζοντας «Στείλτε τους πίσω».

{https://www.youtube.com/shorts/CP1SAz_OtpE}

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ευρωβουλευτές της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς, απάντησαν φωνάζοντας «Ντροπή σας».

Η στιγμή αυτή ανέδειξε τις βαθιές διαιρέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά τις εκλογές του 2024 που οδήγησαν σε αριθμό-ρεκόρ εθνικιστών και ακροδεξιών ευρωβουλευτών.

Αντιδράσεις

Ο πανηγυρισμοί της ακροδεξιάς για το αποτέλεσμα της ψηφορορίας καταδικάστηκαν αμέσως. Ο Javi Lopez, σοσιαλιστής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαρακτήρισε τη συνεδρίαση της ολομέλειας «ντροπιαστική». Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε: «Σαν να είναι δέματα αυτοί οι άνθρωποι. Οικογένειες. Ανήλικοι. Απελαύνονται σε τρίτες χώρες. Αυτή είναι η Ευρώπη που επιβάλουν».

Ο Manus Carlisle, υπεύθυνος επικοινωνίας της πολιτικής ομάδας της Αριστεράς στο Κοινοβούλιο, δήλωσε ότι πρόκειται για «μια σκοτεινή στιγμή που πιθανότατα θα καταγραφεί στην ιστορία της ΕΕ», ενώ η Γαλλίδα ευρωβουλευτής των Renew Laurence Farreng ανέφερε ότι ήταν μια στιγμή κατά την οποία «η ακροδεξιά φωνάζει το μίσος της».

Η Ilaria Salis, Ιταλίδα ευρωβουλευτής της Συμμαχίας Πρασίνων και Αριστεράς, η οποία είχε γίνει πρωτοσέλιδο το 2023 μετά τη σύλληψή της σε αντιδιαδήλωση εναντίον νεοναζιστικής συγκέντρωσης στη Βουδαπέστη, χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομακτικό».

«Η ανθρώπινη εξαχρείωση μιας συγκεκριμένης πολιτικής παράταξης φαίνεται πραγματικά να μην γνωρίζει όρια: πανηγυρίζει για την απέλαση αθώων ανθρώπων», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πανηγυρίζει όχι επειδή η ζωή κάποιου βελτιώνεται, αλλά επειδή η ζωή κάποιου άλλου, που θεωρείται διαφορετικός, κατώτερος ή λιγότερο άξιος δικαιωμάτων, γίνεται χειρότερη».

{https://x.com/SalisIlaria/status/2067219741605875893}

«Έτσι ακριβώς ο φασισμός διεισδύει στους δημοκρατικούς θεσμούς», υπογράμμισε η Salis.

«Σήμερα στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως οι μετανάστες οι κατεξοχήν αποδιοπομπαίοι τράγοι της χυδαίας προπαγάνδας της δεξιάς», τόνισε. «Ωστόσο, αύριο, αν συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, θα έρθει η σειρά περισσότερων ανθρώπων. Θα είναι η εργατική τάξη, οι ακτιβιστές και οι διαφωνούντες και τελικά οποιοσδήποτε δεν συμμορφώνεται με την τάξη που επιδιώκουν να επιβάλουν».

Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών προειδοποίησε ότι τα συνθήματα της ακροδεξιάς είναι μόνο το πρώτο βήμα.

«Το "στείλτε τους πίσω" δεν είναι μεταναστευτική πολιτική. Είναι ένα σύνθημα φόβου που ανοίγει τον δρόμο προς ένα πολύ πιο σκοτεινό μέλλον», τονίζει σε ανάρτησή της.

{https://x.com/TheProgressives/status/2067241336101544246}

Άλλοι, όπως ο Herbert Kickl, ηγέτης του ακροδεξιού FPÖ στην Αυστρία, χαιρέτισαν το περιστατικό. Ο Kickl, ο οποίος στις τελευταίες εκλογές χρησιμοποίησε στην εκστρατεία του τον χαρακτηρισμό «λαϊκός καγκελάριος» («Volkskanzler») - όρος που είχε χρησιμοποιηθεί παλαιότερα και για τον Χίτλερ - χαρακτήρισε το γεγονός «επίδειξη ισχύος» των δεξιών πολιτικών δυνάμεων.

«Το γεγονός ότι ακούστηκε το σύνθημα "στείλτε τους πίσω" στην αίθουσα της ολομέλειας δείχνει πάνω απ’ όλα ένα πράγμα: ότι η πίεση από τα δεξιά φέρνει αποτελέσματα. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, αλλά σε καμία περίπτωση για το τέλος της διαδρομής», τόνισε σε ανάρτησή του.

{https://x.com/herbert_kickl/status/2067513918281429343}

Με πληροφορίες από Guardian