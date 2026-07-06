Η υπόθεση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης της Ολομέλειας την Τετάρτη, σε μία συνεδρίαση που αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών και την προστασία του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε σήμερα (06/07), με 221 ψήφους υπέρ, 213 κατά και 12 αποχές, να εντάξει στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης (19:00-20:00) συζήτηση με θέμα την «Υπεράσπιση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και της ακεραιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό το φως των αποκαλύψεων ότι ευρωβουλευτής υπήρξε στόχος παρακολούθησης μέσω παράνομου λογισμικού κατασκοπείας».

Η συζήτηση θα διεξαχθεί με δηλώσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έπειτα από αίτημα των πολιτικών ομάδων των Πρασίνων και της Αριστεράς.

Πριν από τη σημερινή ψηφοφορία, τον λόγο έλαβε η Βελγίδα ευρωβουλευτής των Πρασίνων Saskia Bricmont, η οποία αναφέρθηκε ευθέως στα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την παγίδευση του πρώην ευρωβουλευτή και δημοσιογράφου Στέλιου Κούλογλου μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus.

Είχε προηγηθεί το πρωί κοινή ανακοίνωση δεκάδων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, με αφορμή τις αποκαλύψεις του Citizen Lab στις 3 Ιουλίου 2026, ότι ο Στέλιος Κούλογλου στοχοποιήθηκε και μολύνθηκε με το λογισμικό Pegasus, στις 21 Οκτωβρίου 2022 και εκ νέου στις 6 και 7 Μαρτίου 2023.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, κατά τον χρόνο των επιθέσεων, ο Κούλογλου συμμετείχε ως αναπληρωματικό μέλος στην Εξεταστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη διερεύνηση της χρήσης του Pegasus και άλλων λογισμικών παρακολούθησης (PEGA).

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Οι συνυπογράφοντες της ανακοίνωσης υπογραμμίζουν ότι η στοχοποίηση ενός μέλους της ίδιας της επιτροπής που ερευνούσε τις καταχρήσεις λογισμικών κατασκοπείας εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ακεραιότητα του κοινοβουλευτικού ελέγχου, την προστασία των ανεξάρτητων θεσμών και τη δυνατότητα των εκλεγμένων εκπροσώπων να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους.

Η κοινή δήλωση κάνει λόγο για «κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κράτος δικαίου» στην Ευρώπη και καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αναλάβουν άμεσα δράση. Μεταξύ άλλων, ζητείται η διενέργεια πλήρους και ανεξάρτητης έρευνας για την παρακολούθηση του Στέλιου Κούλογλου, η εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής PEGA, η ενίσχυση της εποπτείας των εξαγωγών τεχνολογιών παρακολούθησης και η διασφάλιση ότι ευρωπαϊκά κονδύλια δεν θα στηρίζουν εταιρείες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και διάθεση λογισμικών κατασκοπείας.

Η υπόθεση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης της Ολομέλειας την Τετάρτη, σε μία συνεδρίαση που αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα για τη λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμών και την προστασία του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.