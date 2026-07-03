«Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο που αφορά Έλληνα εκλεγμένο, για το οποίο οι δικαστικές αρχές πρέπει να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις», αναφέρει η Νέα Αριστερά.

«Ο Στέλιος Κούλογλου, όσο ήταν ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής PEGA που ερευνούσε την δράση του κατασκοπευτικού λογισμικού Pegasus, παρακολουθείτο με το ίδιο λογισμικό, όπως αποκαλύπτει σήμερα το insidestory.gr», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά και προσθέτει: «Πρόκειται για το σύγχρονο κατασκοπευτικό εργαλείο της ισραηλινής εταιρείας NSO, που δεν απαιτεί ενέργεια του θύματος παρακολούθησης».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης η Πατησίων σημειώνει: «Το «χακάρισμα» του τότε ευρωβουλευτή και μετέπειτα υποψήφιου με την Νέα Αριστερά, συνέβη τουλάχιστον δύο φορές και οι χρονικές συμπτώσεις κάθε άλλο παρά τυχαίες είναι. Η πρώτη μόλυνση του κινητού του Στέλιου Κούλογλου έγινε τον Οκτώβριο του 2022. Τότε ετοιμάζονταν επισκέψεις της Επιτροπής σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ ο ευρωβουλευτής βρισκόταν στην Ελλάδα για νοσηλεία και συναντήθηκε με τον δημοσιογράφο και θύμα του Predator, Θανάση Κουκάκη. Η δεύτερη μόλυνση συνέβη τον Μάρτιο του 2023, όταν τα μέλη της Επιτροπής PEGA, ανάμεσά τους και ο Στέλιος Κούλογλου, συνέγραφαν την τελική της έκθεση.

Τα συμφέροντα, που κρύβονται πίσω από την υποκλοπή, απέκτησαν πρόσβαση σε επικοινωνίες και ευαίσθητα δεδομένα της πολιτικής δραστηριότητας και της προσωπικής ζωής του Στέλιου Κούλογλου. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο που αφορά Έλληνα εκλεγμένο, για το οποίο οι δικαστικές αρχές πρέπει να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις».

Καταλήγοντας η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει: «Την ώρα που η κυβέρνηση παίζει το κακοστημένο θέατρο περί πάταξης της εγκληματικότητας, αποκαλύπτεται ότι εταιρείες που πουλούν ή/και χειρίζονται κακόβουλα λογισμικά παρακολούθησης δρουν ανενόχλητες στην χώρα μας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η κυβέρνηση των υποκλοπών, είναι απολύτως υπεύθυνη, καθώς έχει καταντήσει τη χώρα μας πεδίο δράσης κάθε λογής κατασκόπων και ξένων συμφερόντων που παραβιάζουν τα δικαιώματα πολιτών στην Ελλάδα».