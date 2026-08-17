Η ανάμειξη μαγειρικής σόδας, ξιδιού και χυμού λεμονιού μπορεί να είναι αποτελεσματική για συγκεκριμένες δουλειές καθαρισμού – αλλά και εντελώς λανθασμένη για άλλες, ειδικά όταν κάποιος επιχειρεί να την πιει.

Ξέρεις τη φάση. Ο κάδος απορριμμάτων μυρίζει σαν σκηνή εγκλήματος, η αποχέτευση κάνει περίεργους ήχους και ξαφνικά βρίσκεσαι στην κουζίνα να ανακατεύεις μαγειρική σόδα, ξίδι και χυμό λεμονιού σε ένα ποτήρι, σαν να κάνεις οντισιόν για το Breaking Bad: Domestic Edition. Αφρίζει, φουσκώνει, δείχνει δραστικό. Άρα κάτι θα κάνει, σωστά;

Αυτό το μικρό «ηφαίστειο» έχει γίνει το αγαπημένο «φυσικό καθαριστικό» του διαδικτύου και, σε ορισμένες γωνιές του TikTok, ακόμη και ένα είδος wellness shot. Η αλήθεια είναι λιγότερο εντυπωσιακή, αλλά πολύ πιο χρήσιμη. Η ανάμειξη μαγειρικής σόδας, ξιδιού και χυμού λεμονιού μπορεί να είναι αποτελεσματική για συγκεκριμένες δουλειές καθαρισμού – αλλά και εντελώς λανθασμένη για άλλες, ειδικά όταν κάποιος επιχειρεί να την πιει.

Τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτό το ποτήρι που αφρίζει

Ένα γρήγορο μάθημα χημείας

Η μαγειρική σόδα είναι διττανθρακικό νάτριο, ένα ήπιο αλκαλικό συστατικό. Το λευκό ξίδι αποτελείται κυρίως από οξικό οξύ, ενώ ο χυμός λεμονιού περιέχει κιτρικό οξύ. Όταν τα αναμειγνύεις, τα οξέα αντιδρούν με τη μαγειρική σόδα και δημιουργούνται τρία βασικά προϊόντα: ένα διαλυμένο άλας, κυρίως κιτρικό νάτριο και παρόμοια άλατα, νερό και διοξείδιο του άνθρακα. Το αέριο είναι αυτό που προκαλεί το εντυπωσιακό αφριστικό φαινόμενο.

Επομένως, ναι, το μείγμα βρίσκεται σε ενεργή χημική αντίδραση, όμως η διαδικασία καταναλώνει την ίδια την αλκαλικότητα για την οποία είναι γνωστή η μαγειρική σόδα. Μετά τον αρχικό αφρισμό, το υγρό που μένει είναι σχετικά κοντά στο ουδέτερο της κλίμακας pH, κάπου ανάμεσα σε ελαφρώς όξινο και σχεδόν ουδέτερο, ανάλογα με τις αναλογίες των υλικών.

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Γιατί ο αφρισμός εξακολουθεί να βοηθά στον καθαρισμό

Το ουδέτερο δεν σημαίνει άχρηστο. Ο αφρισμός μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση βρωμιάς από μικρές σχισμές, ενώ το μείγμα εξακολουθεί να έχει κάποια ικανότητα διάλυσης λιπών χάρη στα οξέα, αλλά και πολύ ήπια απολεπιστική δράση από τη μαγειρική σόδα που δεν έχει διαλυθεί πλήρως.

Προγράμματα πανεπιστημιακών υπηρεσιών γεωργικής επέκτασης επισημαίνουν ότι ο συνδυασμός αυτός μπορεί να χαλαρώσει υπολείμματα, σαπουνάδες και ελαφριά λίπη. Γι' αυτό και μπορεί να λειτουργήσει ως οικολογικό καθαριστικό για συγκεκριμένες χρήσεις.

Πού πραγματικά είναι χρήσιμο στο σπίτι

Αποχετεύσεις και δύσοσμοι νεροχύτες

Αν ο νεροχύτης της κουζίνας μυρίζει σαν το φαγητό που έμεινε από την προηγούμενη εβδομάδα, αυτή είναι μια περίπτωση όπου το μείγμα μπορεί να φανεί χρήσιμο.

Ρίξε περίπου μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα απευθείας στην αποχέτευση. Στη συνέχεια πρόσθεσε αργά ένα μείγμα από ζεστό ξίδι και λίγο χυμό λεμονιού. Άφησέ το να αφρίσει για 10 έως 15 λεπτά και μετά ξέπλυνε με πολύ ζεστό νερό.

Δεν πρόκειται να διαλύσει μια σοβαρή απόφραξη, όμως μπορεί να χαλαρώσει τα συσσωρευμένα υπολείμματα και να καθαρίσει τα τοιχώματα του σωλήνα, ενώ παράλληλα περιορίζει τις δυσάρεστες οσμές.

Κάδοι απορριμμάτων και δυσάρεστες μυρωδιές στο ψυγείο

Για τους κάδους απορριμμάτων, μπορείς να ρίξεις μια στρώση ξηρής μαγειρικής σόδας στον πάτο και να την αφήσεις να απορροφήσει τις οσμές.

Για πιο ενισχυμένο καθαρισμό, ανακάτεψε μερικές κουταλιές μαγειρική σόδα με αρκετό ξίδι και χυμό λεμονιού ώστε να δημιουργηθεί ένα ρευστό μείγμα. Άδειασέ το στον κάδο, τρίψε τις επιφάνειες και ξέπλυνε.

Στο ψυγείο χρειάζεται περισσότερη προσοχή. Προτίμησε διάλυμα μαγειρικής σόδας και νερού, προσθέτοντας μόνο λίγο λεμόνι για άρωμα. Για επίμονους λεκέδες μπορείς να χρησιμοποιήσεις αραιωμένο ξίδι σε σφουγγάρι.

Εστίες, μπανιέρες και πλακάκια

Ειδικοί από τα πανεπιστήμια Cornell και Utah State αναφέρουν το λεμόνι, το ξίδι και τη μαγειρική σόδα μεταξύ των βασικών υλικών για πιο «πράσινο» καθαρισμό.

Για εμαγιέ εστίες, ανοξείδωτους νεροχύτες και κεραμικά πλακάκια, ανακάτεψε μαγειρική σόδα με μικρές ποσότητες ξιδιού και χυμού λεμονιού μέχρι να δημιουργηθεί μια μαλακή πάστα.

Άπλωσέ τη στα σημεία με λίπη ή υπολείμματα σαπουνιού, άφησέ τη για λίγα λεπτά και στη συνέχεια τρίψε και ξέπλυνε. Φόρεσε γάντια και απόφυγε την επαφή με τα μάτια. Επίσης, μην εφαρμόζεις το μείγμα σε ιδιαίτερα γυαλισμένες ή ειδικά επεξεργασμένες επιφάνειες, εκτός αν ο κατασκευαστής αναφέρει ότι είναι ασφαλής η χρήση όξινων προϊόντων.

Πότε πρέπει να αφήσεις στην άκρη το «μαγικό» ποτήρι

Μάρμαρο και άλλες ευαίσθητες επιφάνειες

Εδώ βρίσκεται η μεγάλη παγίδα. Ορισμένες ιστοσελίδες προτείνουν το συγκεκριμένο μείγμα ακόμη και για μάρμαρο. Οι ειδικοί στις φυσικές πέτρες, όμως, διαφωνούν έντονα.

Το μάρμαρο και πολλές άλλες φυσικές πέτρες βασίζονται στο ανθρακικό ασβέστιο, το οποίο αντιδρά με τα οξέα. Ακόμη και ήπια οξέα, όπως το ξίδι και το λεμόνι, μπορούν να προκαλέσουν διάβρωση στην επιφάνεια, αφήνοντας θαμπά, ανοιχτόχρωμα σημάδια που δεν διορθώνονται με περισσότερο τρίψιμο.

Αν έχεις επενδύσει χρήματα σε έναν μαρμάρινο πάγκο ή νησίδα, προτίμησε ένα καθαριστικό ειδικά για φυσική πέτρα με ουδέτερο pH και κράτησε το ξίδι και το λεμόνι μακριά.

Πότε είναι καλύτερο να χρησιμοποιείς τα υλικά ξεχωριστά

Για άλατα και υπολείμματα σαπουνιού σε γυαλί ή κεραμικές επιφάνειες, το απλό αραιωμένο ξίδι ή λεμόνι είναι πιο αποτελεσματικό από ένα μείγμα που έχει ουσιαστικά εξουδετερωθεί.

Για έντονες οσμές και ήπιο τρίψιμο, μια απλή πάστα από μαγειρική σόδα και νερό είναι η καλύτερη επιλογή.

Με άλλα λόγια, σκέψου τον συνδυασμό των τριών συστατικών ως ένα ήπιο καθαριστικό για καθημερινές δουλειές. Όταν χρειάζεσαι πιο ισχυρή δράση, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείς ένα όξινο ή ένα αλκαλικό συστατικό μόνο του – ή διαδοχικά – αντί να τα εξουδετερώνεις όλα μαζί στο ίδιο ποτήρι.

Τι συμβαίνει αν πιεις μαγειρική σόδα, ξίδι και λεμόνι

Γιατί τα social media λατρεύουν αυτό το μείγμα

Πιθανότατα έχεις δει την τάση με τα «αλκαλικά detox shots»: μια κουταλιά μαγειρική σόδα με λεμόνι ή ξίδι σε νερό, μερικές φορές και τα τρία μαζί, που υποτίθεται ότι βοηθούν στο φούσκωμα, το βάρος και κάθε είδους αόριστη «ευεξία».

Εδώ βρίσκεται η ανατροπή: η ίδια αντίδραση που συμβαίνει στο ποτήρι καθαρισμού πραγματοποιείται και στο ποτήρι που προορίζεται για κατανάλωση. Το οξύ και η μαγειρική σόδα εξουδετερώνουν σε μεγάλο βαθμό το ένα το άλλο. Έτσι, στην πραγματικότητα πίνεις ένα ήπιο διάλυμα αλάτων και όχι κάποιο υπερ-αλκαλικό «θαυματουργό» ρόφημα.

Οι πραγματικοί κίνδυνοι για τον οργανισμό

Οι ειδικοί υγείας επισημαίνουν ότι το pH του αίματος διατηρείται σε ένα πολύ στενό εύρος, ανεξάρτητα από το τι καταναλώνουμε. Επομένως, ένα τέτοιο ρόφημα δεν πρόκειται να «επαναφέρει την ισορροπία» του οργανισμού.

Η συστηματική κατανάλωση μπορεί επίσης να προσθέσει περιττό νάτριο στη διατροφή, κάτι που δεν είναι ιδανικό για άτομα με προβλήματα αρτηριακής πίεσης ή νεφρικής λειτουργίας. Παράλληλα, το λεμόνι και το ξίδι είναι αρκετά όξινα ώστε να επηρεάσουν το σμάλτο των δοντιών και, σε ορισμένους ανθρώπους, να επιδεινώσουν την καούρα ή την παλινδρόμηση.

Η περιστασιακή και ιατρικά επιβλεπόμενη χρήση μαγειρικής σόδας μπορεί να έχει συγκεκριμένη θέση στην ιατρική, όμως αυτό είναι θέμα συζήτησης με τον γιατρό και όχι με ένα βίντεο στο TikTok.

Έτσι, κράτησε τη μαγειρική σόδα, το ξίδι και το λεμόνι για τις αποχετεύσεις, τους κάδους και τους λιπαρούς νεροχύτες. Για τον οργανισμό σου, καλύτερα ο αφρισμός να παραμένει στο ντουλάπι με τα καθαριστικά και όχι στο ποτήρι σου.

πηγή: graziamagazine